Bilader, öndün motorula gidip gederin, önümden bi gamyon geçti. Adam gamyonun ardına bi yazı yazdırmış. Yazıda hööle deyoru:
"Modası geçmeyen tek şey kefen. Taa tek parça, taa apacık. Taa kefenin cebi yok."
Engi yazıyı okuyunsura taa bişeyler yazı ağlıma geldi. Esgiden beri engi gamyonların ardındaki yazıları okumaya hevesliyim. Engi yazılara yangınım. Hindi o yazılardan içiğini size yazıvereem:
- Şöförisen bas gaza, âşıksan vur saza.
- Geçmiş olsun demesinler, geç kaldı desinler.
- Gız sevicen mi Serikli, su içecen mi Erikli.
- Tek rakibim Türk Hava Yolları.
- Hayatımı yazsam duble yol olur.
- Araman için illa bi kusur mu işlemem gerekir?
- Küresel ısınmaya garşı, su tankerlerine geçiş üstünlüğü verilsin.
- Eyi mazot selülit yapmaz.
- Gazıla uçabilirsin emme frenile gonamazsın.
- Bas gaza, frene, debriyaja; götür ver parayı vergiye, stopaja.
- Ne Müslüm'den, ne Orhan'dan; haz ettiğim tek parça yedek parça.
Benden böönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcağla.
- TAA ÖÖRİ VAR -