Omuzdan kola yayılan ağrılar günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilen, oldukça sık görülen şikâyetlerden biridir. Kimi zaman basit bir kas zorlanmasına bağlı gelişirken, kimi zaman boyun kaynaklı sinir sıkışmaları ya da ciddi ortopedik problemler de bu ağrının nedeni olabilir. Özellikle masa başında uzun süre çalışanlar, ağır yük taşıyanlar, spor yapanlar ve ileri yaş bireylerde daha sık görülür. Ağrının kaynağını doğru anlamak, tedavinin başarısı açısından büyük önem taşır.

Omuz bölgesi insan vücudunun en hareketli eklemlerinden biridir. Bu yüksek hareket kapasitesi, aynı zamanda yaralanma riskini de artırır. Omuzdan başlayıp kola yayılan ağrıların en yaygın nedenlerinden biri kas ve tendon problemleridir. Özellikle “rotator cuff” adı verilen omuz kas grubunda oluşan zorlanmalar, yırtıklar veya iltihaplanmalar ağrının kola doğru yayılmasına neden olabilir. Bu kişilerde kolu yukarı kaldırırken zorlanma, gece ağrısı ve omuz üstüne yatamama sık görülür.

Bir diğer önemli neden ise “impingement” denilen omuz sıkışma sendromudur. Omuz hareketleri sırasında tendonların kemik yapılar arasında sıkışması sonucu gelişir. Özellikle tekrarlayıcı kol hareketleri yapan kişilerde ortaya çıkar. Boya yapan ustalar, kuaförler, sporcular veya uzun süre bilgisayar kullanan bireylerde daha sık rastlanır. Başlangıçta hafif olan ağrı zamanla artabilir ve kol boyunca yayılabilir.

Boyun kaynaklı problemler de omuzdan kola vuran ağrıların önemli nedenleri arasındadır. Boyun fıtığı veya boyundaki kireçlenmeler sinir köklerine baskı yaparak ağrının omuzdan kola hatta parmaklara kadar yayılmasına yol açabilir. Bu durumda ağrıya uyuşma, karıncalanma ve kuvvet kaybı eşlik edebilir. Özellikle ağrı ile birlikte elde hissizlik varsa sadece omuza odaklanmak yeterli olmayabilir; boyun değerlendirmesi de gerekir.

Kas spazmları ve duruş bozuklukları da oldukça yaygın sebeplerdendir. Günümüzde uzun süre telefon kullanımı, bilgisayar başında çalışmak ve hareketsiz yaşam nedeniyle omuz çevresi kaslarında gerginlik artmaktadır. Özellikle trapez kasındaki sertleşmeler boyundan omuza ve kola yayılan ağrılara neden olabilir. Halk arasında “kulunç” olarak ifade edilen bu durum bazen baş ağrısıyla da birlikte görülebilir.

Omuz kireçlenmesi yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir diğer önemli sorundur. Eklem yüzeylerinin zamanla yıpranması hareket sırasında ağrıya ve tutukluğa yol açar. Bu ağrı bazen kola doğru yayılabilir ve günlük aktiviteleri zorlaştırabilir. Kavanoz açmak, giyinmek veya saç taramak gibi basit hareketler bile ağrılı hale gelebilir.

Bazı durumlarda omuzdan kola yayılan ağrılar sadece kas-iskelet sistemi kaynaklı olmayabilir. Kalp hastalıkları da özellikle sol omuz ve kola yayılan ağrı yapabilir. Göğüste baskı hissi, nefes darlığı, soğuk terleme gibi belirtiler eşlik ediyorsa durum acil değerlendirilmelidir. Özellikle diyabet, tansiyon ve kalp hastalığı öyküsü olan bireylerde bu ihtimal göz ardı edilmemelidir.

Hastanın ağrıyı nasıl tarif ettiği oldukça önemlidir. Ağrının ne zaman başladığı, hangi hareketle arttığı, gece olup olmadığı ve uyuşma eşlik edip etmediği değerlendirilir. Gerekli görülürse röntgen, MR veya ultrason gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir.

Tedavi ağrının nedenine göre değişir. Kas zorlanmaları ve hafif tendon problemlerinde istirahat, buz uygulaması ve egzersizler faydalı olabilir. Fizik tedavi uygulamaları omuz hareket açıklığını artırmada ve ağrıyı azaltmada oldukça etkilidir. Manuel terapi, germe egzersizleri, güçlendirme çalışmaları ve duruş eğitimi tedavinin önemli parçalarıdır. Boyun kaynaklı ağrılarda sinir üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik egzersizler ön plana çıkar.

İleri derecede tendon yırtıkları veya ciddi yapısal bozukluklarda cerrahi seçenekler gündeme gelebilir. Ancak birçok hasta uygun egzersiz ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle ameliyatsız şekilde rahatlayabilir.

Omuz sağlığını korumak için günlük alışkanlıklar büyük önem taşır. Uzun süre aynı pozisyonda kalmamak, çalışma ergonomisine dikkat etmek, düzenli egzersiz yapmak ve ani ağır yüklenmelerden kaçınmak koruyucu olabilir. Özellikle masa başında çalışan bireylerin omuz ve boyun kaslarını gün içinde hareket ettirmesi önemlidir.

Sonuç olarak omuzdan kola yayılan ağrılar basit bir kas gerginliğinden ciddi sinir sıkışmalarına kadar birçok farklı nedene bağlı gelişebilir. Ağrı uzun sürüyorsa, gece uykudan uyandırıyorsa veya uyuşma-güç kaybı eşlik ediyorsa uzman değerlendirmesi geciktirilmemelidir. Erken tanı ve doğru tedavi ile çoğu omuz problemi kontrol altına alınabilir ve kişinin yaşam kalitesi belirgin şekilde artırılabilir.