İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, geçtiğimiz günlerde Alanya'ya geldi...

Hazır Alanya'ya gelmişken, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'ni (ALGC) de ziyaret ederek hem gazeteci milleti ile sohbet etti, hem de önemli açıklamalar yaptı...

İYİ Partili Özatıcı mikrofonu almadan önce ALGC Başkanı Ferit Kesen konuştu ve Alanya'nın başlıca önemli sorunlarına dikkat çekti...

Alanya'da yabancıya ikamet kısıtlamalarından kaynaklanan sorunları anlattı misal...

Özetle dedi ki...

"Özellike inşaat ve emlak sektöründe son üç yıldır derin bir kriz yaşanıyor...

Bu kriz sadece inşaat ve emlak sektörünü değil, bu sektörden beslenen yüzden fazla iş kolunu etkiliyor"...

Ferit Başkan'ın altını çizdiği bu konu Alanya adına son derece önemli...

Sektördeki bu sorunun, mahalle berberinden kasabına, bakkalından manavına kadar herkesi derinden etkilediğini vurgulaması ve destek istemesine yanıt veren Özatıcı, güvenlik konusuna vurgu yaptı ve "Burada denge unsurunun olması gerekiyor...

Alanya'ya katkı sağlayacak, sicili temiz, Alanya'da hayat kurmak isteyen ve bunu resmi yollardan yapanların önünün açılması lazım" dedi...

Doğru söze ne denir...

Oğuz Hoca'nın (Oğuz Korum) Alanya'nın il olma hayalini de dile getirdiği ALGC'deki toplantı oldukça verimli geçti...

Bu anlamda İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er başta olmak üzere, Kurucu İlçe Başkanı Şefik Bahçe gibi, etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum...

Son tahlilde, Hilmi Er başkanlığındaki İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, başarılı etkinliklere imza atmaya devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde de vurgulamıştım...

Uzun yıllardan beri iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de dahil olmak üzere diğer siyasi partilere göre Alanya'da en iyi çalışan ve nokta atışlar yapan teşkilat, İYİ Parti Teşkilatı...

Her anlamda fark yaratmaya devam ediyorlar...

Bana göre tek eksikleri yerel anlamda yeterli derecede "Muhalefet" yapmıyor olmaları...

Yanlış anlaşılmasın...

En azından diğer muhalefet partilerine nazaran daha aktif ve heyecanlılar ama yeterli değil...

En azından ben böyle düşünüyorum...

Böyle düşünüyorum çünkü, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in "Eleştirilecek" çok yönü var...

Sadece Osman Başkan'ın değil, ekibinin de elbette...

Başta İYİ Parti olmak üzere, muhalefet partilerinin bu anlamda sessiz kalmaları ya da yeterince ses çıkarmamaları düşündürücü...

Öyle arada sırada ya da ne bileyim, akıllarına estikçe "Eleştiriyor gibi yapmaları" yetersiz oluyor...

Cılız kalıyor...

Alanya kamuoyu, yapılan yanlışları, hataları gördükçe muhalefetten daha gür sesle çıkış yapmaları bekliyor...

İşte bu anlamda da en büyük görev İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı yöneticilerine düşüyor...

Hilmi er ve ekibinde bu potansiyel var aslında...

Hem de fazlasıyla...

Çoğunlukla tecrübeli isimlerden oluşuyor çünkü...

Zaman hızla akıp gidiyor...

Yerel seçimlere şunun şurasında iki yıl gibi bir zaman kaldı...

Bu zaman da göz açıp kapatıncaya kadar geçer gider...

Bunun bilincinde olmakta fayda var...

Mezuya nereden girdim, nereden çıktım yine...

Çok enterasan adamım çok...

Nokta..

Yusuf Müdür'e bir onur daha

YUSUF Yılmaz...

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü...

Zaman zaman bu köşede misafir edip, hakkında üç beş "Olumlu" kelam laf ederim...

"Olumlu" diye vurguladım çünkü hep "Olumlu" ve "Güzel işlere imza atıyor"...

Ve bunun karşılığını da her ortamda almaya devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde yine böyle oldu...

Yusuf Müdür, "Altın Meşale Yılın Yöneticisi Ödülü"ne layık görüldü...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi...

"İşi gücü eğitim olan EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği) tarafından 17’ncisi düzenlenen, 1000 civarında yönetici ve akademisyenin katıldığı, 55 oturumda bildirilerin sunulduğu, konferansların ve panellerin yapıldığı programda “Altın Meşale Yılın Yöneticisi Ödülü”ne layık görüldüm"...

Son tahlilde Yusuf Yılmaz Müdür, Alanya'nın gururu olmaya devam ediyor...

Ne demiş elleri öpülesice atalarımız...

"Yiğidi öldür ama hakkını yeme"...

Yusuf Müdür'e hakkını bir kere daha iade ediyorum...

Ve başarılarının devamını diliyorum...

Nokta...

Adem Başkan tam gaz sahada



İKİ dönem Kestel, iki dönem Alanya olmak üzere bu memlekette 20 yıl belediye başkanlığı yapan Adem Murat Yücel, son yerel seçimlerde biraz da genel siyasetten kaynaklanan nedenlerden dolayı koltuğu CHP Adayı Osman Tarık Özçelik'e kaptırmıştı...

Seçimleri kaybeden Adem Başkan, bir süre dinlendikten sonra sahalara tam gaz dönüş yaptı...

Uzun zamandan beri sürekli halkın içinde...

Sorunları dinliyor...

Ve en önemlisi "Nabız yokluyor"...

Önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday olup, kaptırdığı koltuğa tekrar oturrmak gibi bir niyeti var çünkü...

Niyeti olmasa, sahada bu kadar atif olmaz gibi geliyor bana...

Adem Başkan, her fırsatta vatandaşlarla buluşuyor...

Gönül alıyor...

Dert dinliyor...

Yüzünde hiç eksik olmayan gülümseme ile vatandaşlara yol göstermeye çalışıyor...

Kendini unutturmamak adına ne gerekiyorsa yapıyor yani...

Ben de yakından takip ediyorum...

Nokta...

Aydın Çavuşoğlu'nu maalesef kaybettik

RAHMETLİ Osman Çavuşoğlu'nun küçük oğlu Ahmet Çavuşoğlu, geçmiş dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Hayri ve Şükrü Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu maalesef yaşam mücadelesini kaybetti...

Yoğun tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapattı...

Bu zamansız ölüm, Alanya'yı gerçekten çok üzdü...

Üzülmemek elde değil...

Böylesine kıymetli, çalışkan, başarılı, iyi niyetli insanları kaybetmek, yürekleri burkuyor...

Söylenecek fazla da söz yok aslında...

Genç yaşta aramızdan ayrılan Aydın Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli alesine başsağığı diliyorum...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Letonya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu olarak atanan, Aralık 2025'e kadar iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik başarılı çalışmalar yürüten, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakasına taktığı rozetle Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) saflarında aktif siyasete atılan ve bu alanda kendine önemli hedefler koyan, Alanya'nın sevilen, sayılan, başarılı isimlerinin başında gelen Nurkan Şaşmaz'a...

ÇOK YIDIZLI PEKİYİ