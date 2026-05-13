Bilader, benim av guşlarımdan Durali Leklek yeni bi habar eledi. Habara göre, İramedli Hambal Kerim Emmi'min torunu Hasan Gülünç, hayılacadır zayıflaacam deyi boşurumuş. Hasan Gülünç'ü bilemeyen varısa, "Kevkiden Bi Aşk Hikayesi" şiyiri dersem bi dağgada bilisiniz.

Hasan, boğazına çok dıggad ederimiş. Hayılaca eveli bi gördüm, hemene çekedin cebinden lellebi çıkarır, ağzına birkisini atardı. Sordum, "Engi lellebi neye feydalı?" deyi. "Amat Emmi, biri dedi, lellebi adamı tog dutar, zayıfladırımıymış. Onun üçün yeyom" dediidi.

Emme lellebi adamın gannını dutar mı, üşemesine. Hööle egmee yemeen suyuna batırmadıgdan soona, gavırmayı çomacın arasına dolamadıgdan soona garın mı doyar?

Neyise, lafı don lastii gibi sündürmeyelim.

İramedli Osman Usta'nın torunu Osman Ertunc gardaşım, bi buçug ay eveli Hasan Gülünç'a, "Engile gendi başına zayıflanmaz, boşuna boşma. Gel seni bi diyed dogduruna götüreem" demiş.

Neyise, dogdura varmışlar. Dogdur Hasan Gülünç'ü ölçmüş, biçmiş, 95 kilo çıkmış. Bi kayıda neyi naadar yeeceni, hangi vakıdda yeeceni yazıvermiş. Dogdur, "1 ay soona gel" demiş.

Neyise, gene Osman Ertunc'ula 1 ay soona varmışlar. Dogdur bi dartmış, Hasan Gülünç 98 kilo çıkmış. Meerem dogdurun dediini dutmamış, biboy yemeye devam etmiş.

Dogdurun yandan çıkarlarkana Hasan, Osman Ertunc'a, "Valla bilader, dogdurdan utandım. Aman engi işi biri duymasın" demiş.

Osman Ertunc da, "Neyise kafanı yorma. Engi iş duyulusa, soranlara 'Dogdur yanlış diyed vermiş, göbeem şişdi geddi' dersin" demiş.

Ben de hurdan bi akıl vereem. Sen engi diyed işini boşver. Al eline çükürü, in baccaya, hergün 1 saad yer gaz. 1 ay soona 70 kiloya inmezsen, ben heç bişey bildiim yoon.

Benden bönülüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.