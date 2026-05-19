Alanya Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KONAKLI MAHALLESİ’NDE KAZA

Edinilen bilgilere göre karayolunda seyir halinde bulunan M.N.S. yönetimindeki motosiklet ile İ.S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Konaklı Mahallesi motosiklet kazası sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan M.N.S.’nin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayı gören bir mahalle sakini, “Çarpışma sesi çok sert geldi. Hemen dışarı çıktık, sürücü yerdeydi” dedi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri Alanya trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı.

Konaklı Mahallesi’nde özellikle yoğun saatlerde motosiklet trafiğinin arttığını belirten vatandaşlar, bölgede sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.