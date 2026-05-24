Antalya Alanya’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Yaylakonak Mahallesi Midan mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, aracın yoldan çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Otomobilin bulunduğu noktadan çekici yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise özellikle gece saatlerinde Midan yolunda görüş mesafesinin düştüğünü ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.