Ülke gündemindeki özellikle siyasetteki hareketlik üzerine yazı yazmaya karar verdim..

Sosyal medya üzerinden bazı paylaşımları görünce Antalya'da Türkiye Kupası finalinde yaşananları kaleme almak istedim..

Konyaspor'u yendik kupayı aldık öncelikle Türkiye Kupası Trabzonspor camiasına hayırlı uğurlu olsun..

Sonuna kadar kupayı hak ettik..

Karşılaşma öncesi ve sonrası yaşanan gelişmeler ise bu mutluluğa gölge düşürdü ne yazık ki..

Bu şehir ve Trabzonspor üzerinden bugüne kadar çok farklı oyunlar oynandı provokasyonlar yaşandı..

Hala bu kirli ve kinli anlayış devam ediyor..

Kötülükten kaostan şiddetten geçinenleri anlarım..

Onların zaten yaşam biçimleri böyle..

Bu anlayışa bilerek hizmet eden bazı aklı başında gözükenlere aklım almıyor..

Sorsan hepsi iyi niyetli samimi..

Sosyal medya üzerinden harekete geçen bu karakterlere ne yazık ki kendine gazeteci diyenlerde ortak oluyor ateşe benzinle gidiyor..

Antalya'da yaşananları hala sonlandırılmayan yazmaya çizmeye devam eden bu tetikçilerin hedefinde Antalya Valisi ve Antalya Emniyet Müdürü var..

Trabzonspor taraftarının yaşadıkları sıkıntıları elbette görmezden gelemeyiz..

Mağdur oldular eziyet çektiler..

Ama şartlar ne olursa olsun çok ciddi önlemler alınmak zorundaydı..

Çok ciddi risk ve tehdit unsuru vardı..

Bir can gitse bin kupa gelse ne yazar

Antalya'ya gelen Trabzonlular ve Konyalılar evlerine Allah göstermesin tabutta dönseydi daha mı iyi olurdu..

Abartmıyorum ortam bu kadar gergin di..

Daha maça 2 gün kala ortamı germek isteyenler bu zemini hazırladı ne yazık ki..

Ne yapsın Antalya Valisi Hulisi Şahin meydanı provokatörlere mi bıraksın..

Antalya Valisi Trabzonlu..

Bu şehrin evladı..

Antalya gibi dünyanın göz bebeği turizmin merkezi bir ilde muhteşem işlere imza atıyor başarılı oluyor..

Her Antalyaspor deplasmanında Trabzonspor Kulübüne ve taraftarına kolaylık göstermiş biri..

Çıksın biri yalanlasın..

Çıkıp aklı başında bir yönetici siyasetçi Allah razı olsun sayın Valim kimsenin burnu kanamadan geri dönmedik demiyor aksine sosyal medya da hakaret eden şov yapanlara destek oluyorlar..

Batsın böyle taraftarlık anlayışı..

En çok ta " Trabzon'da Uçağın içinden Antalya Valisini aramış uyarmışlarda sonra işler yoluna girmiş" haberine güldüm..

Ya bu memlekette işini en güzel en doğru ve en yürekli bir şekilde yapan

Valilerini Emniyet Müdürlerini mizah anlayışınıza çerez yapmayın yalan ve dolanlarınıza ortak etmeyin..

Yanlışı hatası olan devlet adabı bilmeyen vali emniyet müdürü fark etmez kim varsa en ağır şekilde eleştirelim üzerine gidelim..

Ama bu ülkenin onurlu vatan evlatlarını hele de bir futbol maçı yüzünden linç etmeyelim olmayan şeyleri olmuş gösterip hedef saptırmayalım..