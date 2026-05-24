Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya İl Müdürlüğü’nde gündeme gelen rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma genişletildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, daha önce gözaltına alınan SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ve özel kalem personeli R.B.’nin ardından yeni isimler de dosyaya dahil edildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği ikinci operasyonda, Mehmet Tanrıöver’in oğlu olan avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver’in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Mehmet Rıdvan Tanrıöver’in aynı zamanda AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in damadı olduğu öğrenildi. Bir kişinin ise Manavgat’ta gözaltına alındığı belirtildi.

MÜFETTİŞ RAPORLARI SAVCILIĞA GİTTİ

Soruşturmanın, yabancı uyruklu bir iş insanının SGK’ya ait yaklaşık 100 milyon TL’lik icra borcu üzerinden başladığı öne sürüldü. İddiaya göre iş insanından, borcun silinmesi veya düşürülmesi karşılığında 200 bin euro talep edildi.

SGK Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği müfettişlerin kurum içinde yaptığı incelemede geriye dönük evraklar, ihale süreçleri ve bazı idari işlemler detaylı şekilde araştırıldı. Hazırlanan raporlarda yer alan iddiaların ardından dosya adli makamlara taşındı.

Soruşturma kapsamında bir avukat, bir il müdür yardımcısı ve bazı aracılar üzerinden rüşvet trafiği yürütüldüğü iddiaları da inceleme konusu oldu.

DÜĞÜNE ÜST DÜZEY İSİMLER KATILMIŞTI

Mehmet Rıdvan Tanrıöver ile Safiye Feyza Şahin’in geçen yıl Ankara’da yapılan düğünü de yeniden gündeme geldi. Düğüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve iş dünyası temsilcisi katılmıştı.

Törene AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Bakan Derya Yanık, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve çeşitli kamu kurumlarının yöneticileri de iştirak etmişti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Antalya’daki soruşturmada hem kurum içindeki işlemler hem de dış bağlantılar mercek altına alınmış durumda. Savcılık kaynakları, dosyaya yeni gözaltıların ve ek incelemelerin dahil olabileceğini belirtiyor.

Özellikle kamu kurumlarında yürütülen borç yapılandırma ve icra işlemleriyle ilgili süreçlerin detaylı şekilde incelendiği öğrenildi. Antalya’daki SGK soruşturması, kamu kurumlarında şeffaflık ve denetim tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.