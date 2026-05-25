Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal eden kararının ardından gözler piyasalara çevrildi. DW Türkçe'nin aktardığına göre, kararın açıklandığı 21 Mayıs Perşembe günü Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşanırken, izleyen günlerde piyasalar kayıplarının bir kısmını telafi etti.

BİST 100 endeksi kararın ardından günü yüzde 6,05 düşüşle tamamlarken, bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 8,5'i aştı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise yüzde 5'e yakın artışla 250 baz puanın üzerine çıktı. Bloomberg'in bildirdiğine göre, aynı süreçte kamu bankaları döviz kurundaki yükselişi sınırlamak amacıyla piyasaya 6 milyar dolarlık müdahalede bulundu. Kararın ertesi günü olan 22 Mayıs Cuma günü ise BİST-100 endeksinde TSİ 15:30 itibarıyla yüzde 4'lük bir toparlanma gözlendi.

PİYASALARDAKİ DALGALANMA KALICI OLACAK MI?

Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi'ye göre, piyasalardaki ilk gerilim kısmen azalsa da kısa vadede BİST 100 endeksinde 11.750 puan seviyelerinde ihtiyatlı kalınması gerekiyor. Çelebi, dış ticaret dengesizlikleri ve rezervlerdeki zayıflamanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) doğrudan müdahale stratejisinden uzaklaştırabileceğini öne sürdü. Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kamil Yılmaz ise ekonomik yansımaların boyutunu toplumsal tepkinin belirleyeceğini ifade etti.

ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECİ NASIL ETKİLENECEK?

Uzmanların genel değerlendirmelerine göre, siyasi belirsizliklerin artması enflasyonla mücadele programının sürdürülebilirliği üzerinde yeni baskılar oluşturuyor. Finansal İstikrar Komitesi'nin (FİK) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak makrofinansal istikrar vurgusu yapması, ekonomi yönetiminin piyasadaki güveni koruma çabası olarak öne çıkıyor. Ancak olası bir seçim atmosferine girilmesi durumunda, sıkı para politikasından taviz verilme ihtimali geniş kitlelerin ekonomik koşullarını doğrudan etkileyebilir.

Kararın açıklandığı gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB

Başkanı Fatih Karahan'ın Londra'da yatırımcılarla görüşme halinde olması da dikkat çeken bir diğer gelişme oldu. Yaklaşan 9 günlük bayram tatilinin piyasalardaki dalgalanmayı geçici olarak sınırlayabileceği, ancak tatil sonrasında ekonomik verilerin yakından takip edileceği belirtiliyor.