CHP’de 2023 kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki kriz derinleşti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı sonrası gözler hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de mevcut yönetimi temsil eden Özgür Özel’e çevrildi.

Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşandı. Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre Özgür Özel’in ilk hedefi kısa süre içinde olağanüstü kurultay sürecini işletmek. Ancak bu seçeneğin sonuç vermemesi halinde farklı siyasi formüllerin değerlendirildiği öne sürülüyor.

Son günlerde siyasi kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri ise “yedek parti” veya “yeni parti” senaryosu oldu. Bazı medya organlarında yer alan iddialarda, Özel’e yakın isimlerin olası bir siyasi ayrışma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

İddialara göre Özgür Özel’e destek veren çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının ortak hareket edebileceği değerlendiriliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde TBMM’de ana muhalefet dengelerinin de değişebileceği konuşuluyor.

Öte yandan CHP yönetiminden “yeni genel merkez hazırlandı” iddialarına yönelik net bir doğrulama gelmedi. Parti kaynakları bazı hazırlık senaryolarının konuşulduğunu kabul ederken, yeni bina iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Özgür Özel ise yaptığı açıklamalarda mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek karara sert tepki gösterdi. Uluslararası basında da geniş yer bulan süreçte, CHP yönetimi mahkeme kararını “siyasi müdahale” olarak değerlendiriyor.

Ankara’da şimdi gözler hem olası hukuki itiraz sürecine hem de CHP içindeki siyasi yol haritasına çevrilmiş durumda. Parti içinde yaşanacak yeni gelişmelerin Türk siyasetinde muhalefet dengelerini doğrudan etkileyebileceği yorumları yapılıyor.