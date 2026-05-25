CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Genel Merkez’de tansiyon yükseldi. Kararın uygulanması sürecinde polis ekipleri ile partililer arasında arbede yaşandı. Olayların ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e gideceği tarih netleşti.

Kılıçdaroğlu’nun, Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde partililer ve vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

CHP GENEL MERKEZİ’NDE GERGİNLİK YAŞANDI

Kararın tebliği için yapılan girişim sırasında CHP Genel Merkezi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, otopark girişinden binaya girerken, Genel Merkez önündeki barikatların kaldırılması sırasında partililerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Olay sırasında bazı partililerin yangın söndürme tüplerindeki kimyasalları kullandığı, polis ekiplerinin ise biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

Yaşanan gerginlik nedeniyle bina içinde maddi hasar oluştu. Barikat amacıyla kullanılan sandalye ve oturma gruplarının zarar gördüğü, cam giriş kapılarının kırıldığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK DEĞERLENDİRME

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın tv100 canlı yayınında aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ziyaret eden CHP’li milletvekilleriyle yaptığı görüşmede yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü isimler arasında Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Barış Bektaş, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel’in de bulunduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?”

“Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı.”

“SÜKUNET ÇAĞRISI YAPIN”

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede partililere ve örgütlere yönelik sakin olunması çağrısında bulunduğu da ifade edildi.

“Lütfen parti örgütlerimize, vatandaşlarımıza ve üyelerimize sükunet çağrısı yapın. Kırıcı değil yapıcı olun.”

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmelerin ardından gözler şimdi 28 Mayıs’ta yapılacak bayramlaşma programına çevrildi.