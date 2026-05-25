Japonya'da perakende sektörünün gidişatını değiştiren ve 7-Eleven zincirini ülkenin en büyük market ağına dönüştüren Toshifumi Suzuki, 18 Mayıs tarihinde 93 yaşında vefat etti. Ölümünden önce Seven & i Holdings bünyesinde fahri danışman olarak görev yapan Suzuki, modern market konseptinin mimarı olarak kabul ediliyordu.

Kariyerine 1963 yılında Ito-Yokado şirketinde adım atan Suzuki, ilerleyen dönemde bugünkü adıyla Seven-Eleven Japan olarak bilinen York Seven firmasının kuruluşuna öncülük etti. Ülke tarihindeki ilk modern market, onun girişimleriyle 1974 yılında Tokyo'nun Toyosu bölgesinde faaliyete geçti.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Suzuki'nin yönetimindeki Seven & i Holdings zamanla süpermarket, restoran ve mağaza zincirlerini içine alan dev bir gruba dönüştü. Sektörel raporlara göre Suzuki, sadece mağaza açmakla kalmayıp satış noktası (POS) sistemleri, mağaza içi ATM hizmetleri ve fatura ödeme merkezleri gibi yenilikleri market kültürüne entegre ederek günümüz perakende standartlarının temelini attı.

2016 YILINDAKİ GÖREV DEĞİŞİMİ

Uzun yıllar şirketin zirvesinde yer alan iş insanı, 2016 yılında sunduğu personel planının şirket yönetimi tarafından reddedilmesi üzerine kritik bir karar aldı. Bu gelişmenin aktarıldığı raporlara göre, başkanlık ve üst yöneticilik (CEO) görevlerinden istifa eden Suzuki, vefatına kadar kurumda fahri danışman sıfatıyla yer almayı sürdürdü.