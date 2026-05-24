CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan kriz, yeni bir kulis iddiasıyla daha genişledi.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 yayınında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bazı milletvekilleri için disiplin ve ihraç süreci hazırlığında olduğunu ileri sürdü. İddia henüz CHP tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

KILIÇDAROĞLU EKİBİNDEN İHRAÇ LİSTESİ İDDİASI

Burhan’ın aktardığına göre listede, parti içindeki sert açıklamaları ve çeşitli iddialarla gündeme gelen milletvekilleri yer aldı.

İsimler arasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Adnan Beker, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır’ın bulunduğu öne sürüldü.

SİNAN BURHAN NE DEDİ?

Burhan, yayında Kılıçdaroğlu ve ekibinin “partiden ihraç edilecek ve disipline verilecek milletvekillerinin listesini hazırladığını” söyledi.

Aynı açıklamada bazı isimlerin “yolsuzluk, usulsüzlük, hakaret ve küfür” iddialarıyla gündeme geldiğini belirtti. Bu ifadeler Burhan’ın kulis aktarımı olarak kayda geçti.

TARTIŞMA MUTLAK BUTLAN KARARI SONRASI BÜYÜDÜ

CHP’deki gerilim, 21 Mayıs 2026’da kurultay davasına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası hızlandı. Kararla birlikte Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırıldığı, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevi devralmasına hükmedildiği aktarıldı.

CHP cephesinden ihraç listesine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle iddia, şu aşamada parti kulisi olarak değerlendiriliyor.