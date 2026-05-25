CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesi, Ankara kulislerini yeniden hareketlendirdi. Parti içinde yaşanabilecek olası ayrışmalar ve erken seçim ihtimali siyasetin ana gündem başlıklarından biri haline geldi.

TGRT Haber yayınında konuşan gazeteci Cem Küçük, mevcut siyasi dengeler üzerinden dikkat çeken seçim tahminlerinde bulundu. Küçük, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün seçim olsa her senaryoda avantajlı olduğunu söyledi.

“ERDOĞAN HER SENARYODA KAZANIR”

Cem Küçük, muhalefetin aday formülünün değişmesinin sonucu değiştirmeyeceğini savundu. Küçük’e göre Erdoğan, mevcut siyasi atmosferde yine seçimin kazananı olur.

“MANSUR YAVAŞ ZORLAYABİLİR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın muhalefet adına güçlü bir aday olabileceğini belirten Küçük, buna rağmen ikinci tur ihtimalinde Erdoğan’ın üstün geleceğini öne sürdü.

Küçük, “Mansur Yavaş biraz zorlayabilir ama ikinci turda yine Erdoğan kazanır” değerlendirmesini yaptı.

“İMAMOĞLU ADAY OLSA DA SONUÇ DEĞİŞMEZ”

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili de konuşan Cem Küçük, İmamoğlu’nun aday olması halinde bile seçim sonucunun değişmeyeceğini iddia etti.

“MECLİS ÇOĞUNLUĞU DEĞİŞEBİLİR”

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Meclis aritmetiğinin farklı sonuçlar verebileceğini söyleyen Küçük, parlamento çoğunluğunun el değiştirebileceği ihtimaline de dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN “YENİ PARTİ” İDDİASI

Siyaset kulislerinde konuşulan “Özgür Özel yeni parti kurabilir” iddialarına da değinen Cem Küçük, CHP’nin seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gireceğini düşündüğünü söyledi.

Küçük, “Özgür Özel yeni bir parti kurarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğindeki CHP’nin daha yüksek oy alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.