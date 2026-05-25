Bayram tatiliyle birlikte artan hareketlilik, dolandırıcılar için yeni fırsatlar yaratıyor. Özellikle kalabalık alanlarda vatandaşların temassız özellikli kredi kartlarından gizlice para çekilmesini sağlayan "hayalet POS" (ghost tapping) yöntemi, büyük bir finansal risk oluşturuyor. Uzmanlar, toplu taşıma, alışveriş merkezleri ve pazar yerleri gibi yoğun noktalarda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ın açıklamasına göre, hayalet POS dolandırıcılığı doğrudan yakın alan iletişimi (NFC) teknolojisindeki güvenlik açıklarını hedef alıyor. Kullanıcıların farkında olmadan kart veya telefonlarından işlem yapılmasına dayanan bu sistem, fiziksel yakınlık gerektiriyor. Kırık, dolandırıcıların genellikle küçük tutarlı işlemlerle sistemi test ettiğini bildirdi.

HAYALET POS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Dolandırıcılar, ellerindeki mobil POS cihazlarını veya ödeme altyapısı yüklenmiş cep telefonlarını kalabalık ortamlarda vatandaşların çanta veya ceplerine yaklaştırarak işlem yapıyor. İşlem tutarının genellikle düşük tutulması, mağdurun durumu geç fark etmesine neden oluyor. Ayrıca manipüle edilmiş ödeme ekranları da sık kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Ekranda 50 TL gibi küçük bir rakam gösterilirken, arka planda karttan çok daha yüksek tutarlar tahsil edilebiliyor.

Bilişim uzmanı Osman Demircan'ın aktardığına göre, bayram öncesi kurulan kermes alanları, yardım stantları ve semt pazarları bu tür dolandırıcılıklar için en riskli bölgeler olarak öne çıkıyor. Demircan, Türkiye merkezli olmayan yurt dışı kaynaklı ödeme sistemlerinin cep telefonlarına yüklenerek kolayca tahsilat aracı haline getirilebildiğini vurguladı.

DOLANDIRICILIKTAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Finansal güvenliği sağlamanın en etkili yolu, bankacılık uygulamalarından anlık işlem bildirimlerini aktif hale getirmekten geçiyor. Uzmanlar, temassız işlem limitlerinin düşürülmesini veya ihtiyaç duyulmayan durumlarda bu özelliğin tamamen kapatılmasını tavsiye ediyor. Ödeme esnasında POS cihazı veya telefon ekranında yazan tutarın mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Ek bir güvenlik katmanı olarak, kamuya açık ücretsiz Wi-Fi ağları üzerinden bankacılık işlemlerinin yapılmaması büyük önem taşıyor. Kullanıcıların kart hareketlerini düzenli olarak incelemesi ve en ufak şüpheli işlemde bankalarıyla iletişime geçmesi, olası büyük kayıpların önüne geçilmesinde kilit rol oynuyor.