CHP'de yaşanan mahkeme kararı ve genel merkezin polis eşliğinde boşaltılmasının ardından siyasi trafik hızlandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki bir heyetin, bugün saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında ziyaret edeceği bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkan ilan edilmesi süreci, başkentte olağanüstü günlerin yaşanmasına neden oldu. Dün parti genel merkezinin tahliye edilmesi üzerine Özgür Özel ve beraberindekiler Meclis'e yürüyerek siyasi faaliyetlerini buradaki makam odasından yürüteceklerini duyurmuştu.

DEM PARTİ'DEN DAYANIŞMA MESAJLARI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından DEM Parti cephesinden ana muhalefete yönelik destek açıklamaları kamuoyuyla paylaşıldı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından yapılan değerlendirmede, demokrasiye yönelik müdahalelere karşı halk iradesinin savunulacağı vurgulanırken, muhalefet blokunun bu süreçten parçalanmadan çıkmasının temel bir ihtiyaç olduğu ifade edildi.

SİYASİ DÜZEN VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Polis müdahalesi sırasında Eş Genel Başkanların imzasıyla yayımlanan resmi açıklamaya göre, ana muhalefet partisinde meydana gelen her sarsıntının Türkiye'nin genel siyasal düzenini doğrudan etkileyeceğinin altı çizildi. Mahkeme kararının hemen ardından Özel'i telefonla arayarak desteklerini ileten ancak genel merkeze gitmeyen DEM Parti yönetimi, beklenen yüz yüze görüşmeyi bugün Meclis çatısı altında gerçekleştirecek.