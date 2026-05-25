Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası mahallede büyük paniğe neden oldu. Sun Fire Beach Otel önünde aşırı süratli olduğu iddia edilen bir binek otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlarda ağır hasar oluştu. İlk incelemelere göre toplam 7 otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın yaşandığı bölgede tatil için bulunan bazı vatandaşların araçlarının da zarar gördüğü öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar çarpışma sesinin oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

İlk belirlemelere göre kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılması için çalışma yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.