CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası parti içi gerilim büyüdü. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Genel Merkez önünde yaptığı açıklamada disiplin sürecine işaret etti.

Polat, Kılıçdaroğlu’nun bugün parti genel merkezine gitmeyeceğini belirterek, “Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey’e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir” dedi. Bu sözler, CHP’de ihraç sürecinin başlayabileceği yorumlarına neden oldu.

Parti kulislerinde bir başka iddia daha gündeme geldi. Nefes yazarı Mahir Bağış’ın aktardığı bilgilere dayandırılan haberlere göre Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’e yakın 4 milletvekilinin partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa ettirilmesini istediği öne sürüldü.

İddiaya göre bu isimler Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan oldu. Aynı kulis bilgisinde Özgür Özel’in bu talebe “hayır” yanıtı verdiği belirtildi. Bu iddialar taraflarca resmi açıklamayla doğrulanmış değil.

CHP’de tartışmanın merkezinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 38. Olağan Kurultay’a ilişkin kararı bulunuyor. Kararda Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının göreve devam etmesine hükmedildiği aktarıldı. CHP Genel Merkezi’nin tedbir kararına yaptığı itirazın da reddedildiği bildirildi.

Süreç, CHP’de hem hukuki hem de siyasi açıdan yeni bir kırılma başlığına dönüştü. Disiplin çağrıları, erken kurultay tartışmaları ve parti yönetimi üzerindeki baskı önümüzdeki günlerde daha netleşecek.