Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve birçok tanınmış ismin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, yurt dışı seyahatini planlanan tarihten önce sonlandırarak Türkiye'ye dönüş yaptı.

İstanbul İl Jandarma Narkotik Şube Müdürlüğü'ne giden Sarıkaya'nın, ekiplere olayla ilgili kapsamlı ifade verdiği bildirildi. Geniş çaplı soruşturma dosyasında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Tan Taşçı gibi isimlerin de yer aldığı aktarıldı.

İFADE ÖNCESİ SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Operasyonun başladığı tarihlerde Türkiye'de bulunmayan Sarıkaya, daha önce yaptığı açıklamada süreci yakından takip ettiğini duyurmuştu. Oyuncu, uzun süredir planladığı bir yurt dışı seyahatinde olduğunu belirterek, ülkeye döner dönmez gerekli yasal prosedürleri yerine getireceğini ve herhangi bir sorun olmadığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

21 MAYIS OPERASYONUNUN KAPSAMI NEDİR?

Soruşturma, 21 Mayıs tarihinde adli makamların talimatıyla başlatıldı. Dosya kapsamında şüpheliler, yürürlükteki mevzuat uyarınca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" iddialarıyla mercek altına alınıyor. Jandarma ve savcılık koordinasyonunda yürütülen sürecin ilerleyen aşamalarında dosyadaki diğer isimlerin hukuki durumlarının da netleşmesi bekleniyor.