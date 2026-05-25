Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25-29

Mayıs tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, arife ve bayramın ilk günü Türkiye genelinde büyük ölçüde güneşli bir hava hakim olacakken, tatilin ikinci gününden itibaren yeni bir yağışlı sistem ülkeye giriş yapacak.

Tatil öncesi yola çıkacaklar için 25 Mayıs Pazartesi günü kritik uyarılar paylaşıldı. Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş bölgelerinde su baskını riskine karşı tedbirli olunması istendi.

26 Mayıs Salı gününe denk gelen arife gününde, batı bölgelerinde yağışlar etkisini kaybediyor. Marmara ve Ege'de güneşli bir gökyüzü beklenirken, İzmir'de termometrelerin 32 dereceye ulaşacağı bildirildi. 27 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak bayramın ilk gününde Göller Yöresi ile Doğu Anadolu'nun küçük bir kısmı dışında tüm yurtta bahar havası yaşanacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 30 ile 32 derece bandında seyredecek.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

Tatil planlarını açık havada değerlendirmek isteyenlerin 28 Mayıs Perşembe gününe dikkat etmesi gerekiyor. MGM verilerine göre, Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç olmak üzere Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden başlayacak. 29 Mayıs Cuma günü ise yağışlı sistem doğu yönüne kayarak İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz'de etkisini sürdürecek.

ANTALYA VE KIYI ŞERİDİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin değerlendirmelerinde, Antalya kıyıları ile Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin genel yağış sisteminden muaf tutulduğu aktarıldı. Ancak Antalya'nın iç kesimlerinden Mersin'e kadar uzanan hat ile Doğu Akdeniz'in yükseklerinde yerel kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor. Bu durum, tatilini sahil şeridinde geçirenlerin güneşli bir bayram yaşayacağına, yayla ve iç kesimlere seyahat edeceklerin ise ani su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiğine işaret ediyor.

Doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında kalacağı, diğer bölgelerde ise normal seyredeceği açıklandı. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.