Bilader, Alanya Turizim Fesdivalı'nın ilk başlangıcını 1963'de o devrin Alanya Gaymakamı İramedli İsmed Hilmi Balcı yapdıdı. O vakıtları hööle ilgım, sılgım hatıllayom. İsdambol'dan o vakıtlar çiirdim gibi, yedi dağın çiçeği bi güzel olan "Şahane Gadın" laablı Sevim Çağlayan Alanya'ya geldi, bi gonser verdidi. Endeeni hiç unudamayom. Hindi Sevim Çağlayan iramedli oldu. Allah gani gani iramed eylesin.

Ondan soonakı devillerde engi fesdival işi hindiye gadar geldi. Fesdival deyinsire ağlıma bi hikâye geldi. Engi annadıvericeem hikâye Alanya Fesdivalı'ndan gerçeg bi olay.

Hindi, Takavid Ali'nin oolu Osman deyi bi oğlan var. Ataş gibi bi şey bilader. Osman'ın on barmaanda on marifed var. Osman'a cavırlar "Osi" derimiş. Osman'ın naamı cavır memlekedlerinde bile almış yürümüş. Osman, Gırbız'da da bayaa namlımış.

Osman niş dutar deyi sorarsanız, deeşig şeylerden heykel yapar. Öküz yapar, ineg yapar, eşşeg yapar, gemi yapar. Hadda Osman, Hayreddin Barbaros'un gemisini bile yapmış. Engi yabdıklarından birki eşşee, öküzü, inee millete gösdereen deyi fesdivala getirmiş. Belediyenin addakasına beere yelleşdirmiş.

Az ötesinde de Gocaasanlılar, Yörük gösderisi yapıcaaz deyi develeri, eşşegleri belediyenin ora çekmişler, gelmişler. İşda tam engirde bi iş oluyoru emme benim yazı yeri biddi. Engi işi yarın yazıvericem.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.