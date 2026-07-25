Manavgat ilçesindeki Türkbeleni Millet Bahçesi'nde meydana gelen asansör arızası, aralarında turistlerin de bulunduğu 11 kişiye zor anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, kabin aniden durunca içeridekiler mahsur kaldı ve durum hızla itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri, asansör kapılarına müdahale ederek içerideki grubu güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardı. Kurtarma çalışmaları sırasında havasızlık nedeniyle fenalaşan genç bir kıza, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

İLETİŞİM NUMARASI ÇALIŞMADI

Olayın ardından en çok tepki çeken detay ise asansör içindeki acil durum iletişim hattı oldu. Vatandaşların aktardığına göre, kabin panosunda yer alan teknik servis numarasının kapalı olması içerideki paniği artırdı. Çevredeki vatandaşlar, turizm bölgesinde yer alan kamusal alanlarda bu tür iletişim ve güvenlik zafiyetlerinin yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

ASANSÖR GÜVENLİĞİNDE HANGİ ÖNLEMLER HAYATİ?

Uzmanlar, özellikle yoğun ziyaretçi alan tesislerdeki asansörlerin periyodik bakımlarının aksatılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Acil durumlarda kabin içi havalandırma sistemlerinin kesintisiz çalışması ve teknik servis hatlarının 7/24 ulaşılabilir durumda tutulması, mahsur kalma vakalarındaki sağlık risklerini en aza indirmek için zorunlu bir standart olarak kabul ediliyor.