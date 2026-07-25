Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan yılın ilk çeyreğine ait hane halkı yurt içi turizm verileri, seyahat alışkanlıklarındaki ekonomik tabloyu ortaya koydu. AA'nın aktardığına göre, yerli turistler bu dönemde ülke içindeki seyahatleri için toplam 102 milyar 312 milyon 286 bin lira harcama gerçekleştirdi.

Vatandaşların seyahat nedenleri arasında yakınları ziyaret, gezi ve tatil ilk sıralarda yer alırken, sağlık amacıyla yapılan yolculuklar da bütçe içindeki payını büyüttü. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde sağlık amacıyla 576 bin yurt içi seyahat yapılırken, bu yolculuklarda toplam 6 milyon 135 bin geceleme kaydedildi ve ortalama geceleme süresi 10,6 olarak belirlendi.

SAĞLIK SEYAHATLERİNDE REKOR ARTIŞ

Sağlık turizmi için geçen yılın ilk çeyreğinde 9 milyar 876 milyon 993 bin lira harcanırken, bu rakam yeni yılın ocak-mart döneminde 10 milyar 626 milyon 291 bin liraya yükseldi. Böylece, sağlık amaçlı seyahat harcamaları istatistiklerde ilk defa 10 milyar lira barajını aşarak rekor kırmış oldu.

TİCARİ VE EĞİTİM AMAÇLI SEYAHATLERİN EKONOMİK BOYUTU NEDİR?

Sağlık turizmindeki büyümenin yanı sıra, iş ve eğitim odaklı seyahatlerin de iç turizm ekonomisine katkısı katlanarak arttı. Yılın ilk çeyreğinde toplantı, konferans, kurs ve seminer amacıyla 206 bin seyahat düzenlendi ve ortalama 2,4 gecelemeyle toplam 494 bin geceleme yapıldı. Bu organizasyonların harcama tutarı geçen yılki 902 milyon 244 bin lira seviyesinden 2 milyar 406 milyon 257 bin liraya sıçradı.

Öte yandan, ticari ilişkiler ve fuar amaçlı gerçekleştirilen 164 bin seyahat için ise 2 milyar 220 milyon 221 lira harcandı. Açıklanan bu verilerle birlikte; sağlık, toplantı ve fuar kategorilerinde yılın ilk çeyreğinde yapılan harcamaların toplamı 15 milyar 252 milyon 760 lira seviyesine ulaştı.