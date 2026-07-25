Antalya ve Alanya başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi'ndeki turistik alanlarda, yetkisiz ve sahte turist rehberlerine yönelik saha denetimleri artırıldı. Antalya Rehberler Odası (ARO), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), TÜRSAB ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda tur otobüsleri ile ören yerleri mercek altına alınıyor.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, denetim ağı sadece şehir merkezleriyle sınırlı kalmıyor. Alanya ve Kaş arasındaki sahil şeridinin yanı sıra Isparta, Burdur, Salda Gölü ve lavanta bahçeleri gibi iç kesimlerdeki popüler turizm rotaları da sıkı şekilde kontrol ediliyor.

KAÇAK REHBERLİK CEZALARI NE KADAR?

Denetimlerde, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu esas alınıyor. Çalışma kartı veya ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilere, 2026 yılı güncellemeleri doğrultusunda 45 bin 154 TL ile 180 bin 617 TL arasında idari para cezası uygulanıyor. Bu yaptırımlar, sektördeki haksız rekabeti önlemeyi ve kayıt dışı faaliyetleri caydırmayı hedefliyor.

Kayıt dışı rehberlerin turistlere aktardığı asılsız bilgilerin Türkiye'nin kültürel imajına zarar verdiği bildirildi. Alanya turizm sektörü tarafından da yakından takip edilen bu denetimlerin, belgeli rehberlerin haklarını korumak amacıyla sezon boyunca kesintisiz devam edeceği vurgulandı.