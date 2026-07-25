Meteoroloji'nin sağanak ve fırtına uyarısının ardından Alanya'da olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye başladı. İlçenin dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda sabah saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte dev dalgalar oluştu. Yaşanan bu gelişme üzerine cankurtaran ekipleri, olası boğulma tehlikelerine karşı sahil şeridinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Yetkililerin aktardığına göre, sahil boyunca kırmızı bayraklar çekilerek vatandaşların ve turistlerin denize girmesi geçici olarak durduruldu. Tatilcilerin büyük bir kısmı denize girmek yerine kumsalda güneşlenmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar oluşan dev dalgaları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bölgede uzun yıllardır cankurtaran olarak görev yapan Münin Solmaz, denizdeki hareketliliğin bu kez dolunaydan önce başladığına dikkat çekti. Solmaz, dalgalı periyodun yaklaşık 12 gün boyunca etkili olabileceğini belirterek, denize girmenin şu an için son derece tehlikeli olduğunu ifade etti.

KIRMIZI BAYRAK UYARISI NE ANLAMA GELİYOR?

Uluslararası plaj güvenlik standartlarına göre sahillere çekilen kırmızı bayrak, denize girmenin yüksek hayati risk taşıdığı ve kesinlikle yasak olduğu anlamına geliyor. Güçlü dip akıntıları ve kontrol edilemeyen dalga boyları nedeniyle alınan bu karar, doğrudan can güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Uzmanlar, fırtınalı havalarda sadece denize girmenin değil, su kenarına çok yaklaşmanın da dalga çarpması riskine karşı tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.