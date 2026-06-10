ALANYA Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı ilk olarak...

Uzun bir tedavi süreci yaşandı...

Bu memleketin başarılı, yetenekli, sevilen ve sayılan isimlerinden birisi olan Servet Ünlü'nün rahatsızlığı Alanya'da gerçekten üzüntü yarattı...

İstisnasız herkes, hastaneden gelecek sevindirici haberi beklemeye başladı...

Ve nihayet geldi o haber...

Sevindirici haberi, Belediye Başkanı Osman Özçelik kısa bir açıklama ile duyurdu...

Dedi ki...

"Belediye Başkan Yardımcımız Servet Ünlü’nün evine çıkmış olması bizleri son derece mutlu etti...

Fizik tedavisi devam ediyor ve destekli yürüyüş yapabiliyor...

Alanya’da her kesim tarafından ne kadar sevilen biri olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük...

Bu ilgi ve destek gerçekten gurur verici"...

Servet Ünlü'nün iyileşme süreci devam ederken bu kez Osman Başkan, evinin bahçesinde düşüp, bacağını kırdı...

Osman Başkan'ın başına gelen bu kaza da Alanya'da her kesim tarafından gerçekten üzüntüyle karşılandı...

Kazadan sonra kısa sürede kendini toparlayan Osman Başkan, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği yardımıyla da olsa görevinin başına döndü...

Hem Osman Başkan'a hem de Servet Başkan'a "Geçmiş olsun" dileklerimi bir kez daha iletiyorum...

Her ikisi de "Nazara geldi" sanırım...

Bizim kültürümüzde vardır bu inanış...

Kıskançlık, hayranlık veya kötü niyet içeren bakışların (kem göz) insanlara, hayvanlara veya eşyalara zarar verdiğine inanılan ve "göz değmesi" olarak da bilinen kültürel bir inanıştır...

Osman Başkan, seçildikten sonra göreve oldukça hızlı başladı çünkü...

Kimileri kıskandı...

Kimileri de hayranlıkla takip etti...

Keza, Servet Başkan da öyle...

Eğitim ve kariyer hayatında "Kıskanılacak" ve "Hayran olunacak" sayısız başarılara imza attı...

Ve ne mutlu ki, her ikisi de bu zorlu süreçleri geride bıraktılar...

Servet Ünlü, raporlu olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde yapılan Alanya Belediye Meclisi haziran ayı toplantısına katıldı...

Toplantıdan sonra kameralara birlikte poz verdiler...

Osman Başkan koltuk değneğiyle...

Servet Başkan tekerlekli sandalyede...

Bu fotoğrafı görünce, "Alanya Belediyesi'ne nazar boncuğu mu assak acaba" diye düşündüm, kendi kendime...

Gerek Osman Başkan gerekse Servet Başkan'ın başarılarını "Kem gözle" takip edenlerin olduğunu adım gibi biliyorum çünkü...

Ne demiş elleri öpülesice atalarımız...

"Elemtere fiş, kem gözlere şiş...

Nokta...

Sipahioğlu'ndan Yıldırım'a destek

FENERBAHÇE Kongre Üyesi Mimar Gökhan Sipahioğlu, Fenerbahçe Başkanı seçilen Aziz Yıldırım'a tam destek verdi...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sipahioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Aziz Yıldırım’ı tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Fenerbahçe demokrasisinin bir kez daha olgunluk içerisinde işlemiş olması, kulübümüzün ne kadar köklü ve güçlü bir camia olduğunun göstergesidir. Bu süreçte emek veren, projelerini ve vizyonunu ortaya koyan Sayın Hakan Safi’ye de teşekkür ediyorum...

Bugün artık ayrılıkları değil birlikteliği konuşma günüdür. Sayın Hakan Safi’nin Fenerbahçe için yaptığı tüm çalışmaları, görüşmeleri ve varsa üzerinde mutabakat sağladığı transfer süreçlerini yeni başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimiyle paylaşması, camiamıza olan bağlılığının ve samimiyetinin en güzel göstergesi olacaktır...

Fenerbahçe kişilerin değil, değerlerin ve büyük bir tarihin adıdır. Bu nedenle seçim geride kalmış, artık ortak hedefimiz

kulübümüzün başarıları olmuştur.

Kazanan Aziz Yıldırım değil, Fenerbahçe olmalıdır"...

Fenerbahçe gibi büyük bir camiada Alanya'yı temsil eden Gökhan Sipahioğlu'nu kutluyorum...

Nokta...

Sebze meyvede kredi kartına taksit

VATANDAŞLARIN alım gücü artan maliyetler nedeniyle üst üste gelen zamlardan dolayı her geçen gün biraz daha azalırken, semt pazarlarında kredi kartına taksit dönemi başladı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Balık, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pazarda meyve-sebzenin bile kredi kartına taksitle satıldığı bir ülkede, iktidarın ekonomik başarı hikayeleri anlatması, milletimizin yaşadığı gerçeklerle bağdaşmamaktadır...

Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçlanmak zorunda kalırken; milyonlarca emekli, işçi, memur ve genç geçim mücadelesi vermektedir...

Gençlerimiz eğitim ve iş umuduyla yurt dışına gitmenin yollarını ararken, ülkemizin itibarı ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesi konusunda ciddi sorunlar yaşandığı açıktır...

Milletimiz yaşadığı ekonomik sıkıntıları da, bu sıkıntıların sorumlularını da çok iyi bilmektedir...

Türkiye, hak ettiği refaha, adalete ve huzura mutlaka kavuşacaktır"...

Böyle devam ederse daha neler göreceğiz, kim bilir...

Nokta...

Fikret Arık'ın "Anne" acısı

BİR dönem Alanya siyasetine damga vuran isimlerden Fikret Arık'ın annesi Emine Arık, dün sabah saatlerinde hayata gözlerini kapattı...

Annesinin vefat haberinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Fikret Arık, şu ifadeleri kullandı: "Annem Emine Arık, bugün vefat etmiştir...

Cenazesi ikindi namazına müteakip Aşağı Oba Mezarlığı'na defnedilecektir...

Taziyemiz, Alanya Maki İş Merkezi Oba'da kabul edilecektir"...

Öncelikle merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum...

Mekanı Cennet olsun...

Başta sevgili dostum Fikret Arık olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

17 Ocak 2025 tarihinde Alanya Kurucu İlçe Başkanı olarak atanan, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılan 1. Olağan Kongrede tüm üyelerin oylarını alıp, seçilmiş ilçe başkanı olarak görevine devam eden, aktif siyasette ortaya koyduğu performans ile kısa sürede dikkat çeken, Alanya'nın sorunları ve çözüm yolları konusunda yaptığı çarpıcı ve gerçekçi açıklamalar ile her kesimin takdirini toplayan, vatandaşlarla iç içe olarak partisini en iyi şekilde temsil eden Anahtar Parti İlçe Başkanı Abdullah Akkuş'a...

ÇOK YILDZLI PEKİYİ