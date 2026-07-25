Gazete Alanya'nın aktardığı habere göre, Alanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 25 kafe işletmecisi, Digiturk'ün ticari üyelik ücretlerinde yaptığı yüksek oranlı zamlara tepki göstererek maç yayınlarını durdurma kararı aldı. İşletmeciler, fiyatlar makul seviyelere çekilene kadar ekranların kapalı kalacağını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon 200 bin lira bandında olan ticari yayın abonelik bedellerinin, yeni sezonda kapasite ve metrekareye bakılmaksızın devasa rakamlara ulaştığı belirtiliyor. Esnafın iddialarına göre, yeni sözleşme döneminde işletmelere 500 bin, 800 bin ve hatta 1 ile 1.5 milyon lira arasında değişen astronomik faturalar çıkarılıyor. Benzer büyüklükteki mekanlar arasında bile tutarsız fiyat politikaları uygulandığını savunan işletmeciler, bu adaletsizliğin giderilmesini talep ediyor.

SEZON BOYUNCA EKRANLAR KARARACAK

Ortak bir boykot kararı alan Alanyalı esnaf, yayıncı kuruluşun mevcut fiyat politikasından geri adım atmaması halinde turizm sezonu boyunca mekanlarında futbol karşılaşması yayınlamayacak. Artan maliyetler karşısında ayakta kalmaya çalışan işletmeler, talep edilen bu bütçelerin sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Alanya'da sporseverlerin ve turistlerin maç izleme alışkanlıklarının bu boykottan doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

TİCARİ YAYIN MALİYETLERİ NEDEN ARTIYOR?

Ticari maç yayın hakları, genellikle mekanın kapasitesi, ekran sayısı ve bulunduğu bölgenin müşteri potansiyeline göre hesaplanıyor. Ancak genel ekonomik dalgalanmalar ve yayın ihalesi bedellerindeki artışlar, son yıllarda yerel esnafın maliyet kalemlerinde ciddi bir yük oluşturmaya başladı. Özellikle Alanya gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, maç yayınları müşteri çekmek için kritik bir hizmet kabul edilse de, milyon lirayı aşan abonelik ücretleri işletmelerin kar marjlarını hızla eritiyor. Bu gelişmenin ardından ilçedeki futbolseverlerin maçları daha çok evlerinde izlemeye yönelmesi öngörülüyor.