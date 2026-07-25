Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Haziran 2026

Dış Ticaret İstatistikleri, Antalya'nın ekonomik performansını gözler önüne serdi. Ocak-Mayıs 2026 döneminde Antalya, 1 milyar 327,7 milyon dolarlık ihracat ve 1 milyar 81,9 milyon dolarlık ithalat hacmine ulaştı. Bu rakamlarla kent, yılın ilk beş ayında 245,8 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vererek bölge ekonomisindeki güçlü konumunu sürdürdü.

Ülke genelindeki tabloya bakıldığında, Türkiye'nin aynı dönemdeki toplam ihracatı 111,1 milyar dolar, ithalatı ise 153,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Beş aylık süreçte ulusal dış ticaret açığı 42,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Yalnızca mayıs ayında ihracat 22,5 milyar dolar, ithalat 28,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, aylık bazdaki dış ticaret açığı 5,6 milyar dolar oldu.

İHRACATTA HANGİ ÜRÜNLER VE ÜLKELER ÖNE ÇIKTI?

TÜİK verilerine göre, yılın ilk beş ayında gerçekleştirilen ihracatın aslan payını yüzde 51,5 ile ara (ham madde) malları oluşturdu. Bunu yüzde 31,9 ile tüketim malları, yüzde 14,1 ile sermaye (yatırım) malları ve yüzde 2,5 ile diğer ürünler izledi. İthalat kalemlerinde de zirve değişmedi; ara malları yüzde 71,5, tüketim malları yüzde 14,1, sermaye malları yüzde 13,9 ve diğer ürünler yüzde 0,4 pay aldı.

Dış ticaretin yönüne bakıldığında, mayıs ayı itibarıyla en fazla ihracat yapılan ülke yüzde 7,6'lık oranla Almanya oldu. ABD yüzde 6,8, Birleşik Krallık yüzde 6,1, İtalya yüzde 5,1 ve İspanya yüzde 4,1 ile Almanya'yı takip etti. İthalatta ise Rusya Federasyonu yüzde 13,4'lük payla ilk sırada yer alırken, Çin yüzde 12,2, Almanya yüzde 7,3, ABD yüzde 4,3 ve İtalya yüzde 3,8 oranında paya sahip oldu.

BATI AKDENİZ'DE İHRACATIN LİDERİ KİM OLDU?

Antalya, komşu illeri geride bırakarak Batı Akdeniz'in ihracat lokomotifi olma unvanını korudu. Aynı dönemde Isparta 124,8 milyon dolar ihracat ve 26,1 milyon dolar ithalat ile 98,7 milyon dolarlık fazla verdi. Burdur ise 95,9 milyon dolarlık ihracat, 23,2 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirerek 72,7 milyon dolar dış ticaret fazlası elde etti. Öte yandan, Antalya'nın ihracatı 2025 yılının aynı döneminde 2 milyar 899,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

DIŞ TİCARET FAZLASI BÖLGE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Antalya'nın dış ticaret fazlası veren bir yapıya sahip olmasında, tarım ve turizm odaklı üretimin muhtemel etkisi yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya ve Gazipaşa gibi ilçelerin tropikal meyve ile örtü altı tarım potansiyelinin, kentin genel ihracat tablosuna sağladığı katma değer dikkat çekiyor. İlerleyen aylarda tarımsal üretimin hız kazanmasıyla birlikte, bölgenin dış ticaret fazlasındaki artış ivmesinin sürmesi bekleniyor.