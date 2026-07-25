Yaz aylarının en sıcak günlerini geçiren Alanya'da, sahillerdeki yoğunluk devam ederken uzmanlardan uyarı geldi. Yapılan açıklamalara göre, hava ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, suda bulunan mikroorganizmaların çok daha hızlı çoğalmasına zemin hazırlıyor.

Özellikle serinlemek amacıyla deniz veya havuzda gereğinden fazla vakit geçirmek, farkında olmadan su yutmak ve hijyenik olmayan buz tüketmek sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu durumun ishal, bulantı ve kusma gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını tetiklediği aktarıldı.

RİSK GRUBUNDA KİMLER VAR?

Sıcaklık artışıyla birlikte ortaya çıkan enfeksiyon riskinden en çok etkilenen kesimler de belirlendi. Uzmanlar; 5 yaş altındaki çocuklar, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin bu süreçte çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Bağışıklık sistemi daha hassas olan bu gruplarda hastalıkların daha ağır seyredebildiği bildirildi.

ENFEKSİYONDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Vatandaşların ve turistlerin güvenli bir deniz keyfi yaşayabilmesi için temizliği düzenli olarak denetlenen mavi bayraklı plajların tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca uzmanlara göre, denizden veya havuzdan çıktıktan hemen sonra temiz suyla duş alınması, vücuttaki olası mikroorganizmaların arındırılmasında büyük önem taşıyor. Kişisel hijyen kurallarına uyulması ve kaynağı bilinmeyen sulardan uzak durulması, yaz aylarında artan rahatsızlıkların önüne geçilmesini sağlıyor.