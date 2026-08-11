Sözcü'nün aktardığına göre, Rusya Devlet Duması'nda yer alan "Yeni İnsanlar" partisi, ülkedeki mevcut araç plaka sisteminin tamamen değiştirilmesi amacıyla Başbakan Mihail Mişustin'e yeni bir yasa teklifi sundu. Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, uzun süredir kullanılan üç harf ve üç rakamlı standart format tarih olacak.

YENİ SİSTEMDE KAPASİTE YÜZDE 20 ARTACAK

Tasarıya göre, yeni plakaların "AAAB 00" veya "AA 00 AA" şeklinde dört harf ve iki rakamdan oluşması planlanıyor. Mevcut plakalardaki bölge kodu, Rusya bayrağı ve "RUS" ibaresi aynı kalacak. Sadece bir rakamın harfle değiştirilmesi sayesinde her bölgenin plaka kapasitesinde yüzde 20 oranında artış sağlanması hedefleniyor. Geçiş sürecinde araç kayıt sıralamasında herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı belirtiliyor.

ÖZEL PLAKALARDAN 25 MİLYAR RUBLE GELİR BEKLENTİSİ

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer ayağını ise kamuoyunda özel kombinasyonlu plaka olarak bilinen dizilimlerin resmi satışı oluşturuyor. Vatandaşlar, Devlet Hizmetleri portalı (Gosuslugi) üzerinden belirli bir ücret karşılığında istedikleri harf ve rakam dizilimini rezerve etme imkanına kavuşacak. Bu yeni sistemin devlet bütçesine yıllık ortalama 25 milyar ruble ek gelir sağlaması öngörülüyor. Elde edilecek kaynağın yarısının doğrudan İçişleri Bakanlığı personelinin maaş fonuna aktarılması planlanıyor.

TASARI NEDEN REVİZE EDİLDİ?

Söz konusu yasa tasarısı geçmişte Ulaştırma Komitesi tarafından bazı eksiklikler nedeniyle reddedilmişti. Fiyatlandırma politikaları, idari işleyiş ve özel plaka tahsis kriterlerindeki belirsizliklerin giderilmesinin ardından metin yeniden meclis gündemine alındı. Devletlerin özel plaka satışını yasal bir zemin üzerinden resmi kamu gelirine dönüştürmesi, son yıllarda uluslararası idari bir eğilim olarak öne çıkıyor.