ALANYA’NIN Hacıkerimler Mahallesi’nde vatandaşların özellikle yol ve içme suyu konusunda yaşadığı sorunların çözümü için yürütülen girişimler sonuç vermeye başladı. Hacıkerimler Mahalle Muhtarı Mehmet Dalaklı, mahallenin öncelikli ihtiyaçlarını ilgili kurumlara aktararak çalışmaların hızlandırılması için temaslarda bulundu.

Hacıkerimler Muhtarı Mehmet Dalaklı ile Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göktaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’i ziyaret ederek Yeniköy-Hacıkerimler grup yolu, Hacıkerimler’in içme suyu hattının yenilenmesi ve Yeniköy’deki yeni sondajın faaliyete geçirilmesi konularını gündeme taşıdı.

Görüşmelerin ardından mahallelerin beklediği çalışmalar için harekete geçildi.

GRUP YOLUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hacıkerimler Muhtarı Mehmet Dalaklı, Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen görüşmede grup yolundaki duvar ve asfalt çalışmalarının yapılması konusunda söz aldıklarını belirtti.

Ziyaretin hemen ardından ekiplerin bölgede çalışmalara başladığını ifade eden Dalaklı, grup yolundaki sorunun çözümü için önemli bir adım atıldığını söyledi.

Mahalledeki yol çalışmaları bununla da sınırlı kalmadı. Alanya Belediyesi tarafından da Hacıkerimler’de yaklaşık 2,5 kilometrelik yolun asfaltlanmasına başlandı.

İÇME SUYU HATTI YENİLENİYOR

Mahallenin en önemli gündemlerinden biri olan içme suyu konusunda da çalışmaların sürdüğünü açıklayan Dalaklı, ASAT ekiplerinin yeni depo ve bağlantılı hatlar üzerinde çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Yeni içme suyu hattının tamamlanması ve Yeniköy’deki yeni sondajın devreye alınmasıyla bölgede yaşanan su sıkıntısının giderilmesi hedefleniyor.

Dalaklı, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirterek, “ASAT ekipleri de yeni depomuzun hat çalışmalarını sürdürüyor. Çok kısa sürede mahallemizin su sorunu da kalmayacak” dedi.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ BİRER BİRER YERİNE GETİRİYORUZ”

Mahallede başlayan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Dalaklı, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Dalaklı, “Alanya Belediyesi de 2,5 kilometre yolumuzu asfaltlamaya başladı. Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Hem Alanya Belediye Başkanımıza hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, müdürlerimize, çavuşlara, şeflere ve sahada emek veren herkese mahallemiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIMIZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Mahallenin ihtiyaçlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Dalaklı, yerel yönetimlerden taleplerine olumlu karşılık aldıklarını belirtti.

Dalaklı, “Her türlü zorluğa ve engele karşı mahallemize hizmet ediyoruz. Her iki belediye başkanımız da sağ olsunlar bir dediğimizi iki etmiyor. Bundan sonraki süreçte de mahallemizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri yapacağız. Vatandaşımız her şeyin en iyisine layıktır” diye konuştu.

Yol, asfalt ve içme suyu yatırımlarının tamamlanmasıyla Hacıkerimler ve çevresinde yaşayan vatandaşların günlük yaşamını etkileyen önemli altyapı sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.