​ESNAFIN YANINDA KİMSE YOK

​Anavatan Partisi İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler, Alanya'da esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek yaşadıkları sıkıntıları yerinde inceledi. Çok üzücü bir gün geçirdiklerini belirten Söyler, esnafın durumunu şu sözlerle aktardı: "Esnafı dolaştık, sıkıntı dert büyük. İşler kötü, kiralar çok yüksek, gelir yok, gider çok, turizm berbat. Alınan malların ödemeleri yok. Esnafın yanında arkasında kimse yok, dertlerimize derman yok diyorlar."

​GEÇİM SIKINTISI VE PAHALILIK

​Halkı ve vatandaşları gezdiklerini belirten Söyler, mutsuzluğun hâkim olduğunu vurguladı. Kiraların yüksek, geçimin zor olduğunu söyleyen vatandaşların, "Ekmek 20 lira, bir ailede iki büyük üç küçük öğrenci var, asgari ücretle nasıl ayakta duralım?" diye sorduğunu aktardı. Pazarda dolaştıklarında vatandaşların pahalılığın kendilerini mahvettiğini söylediğini belirten Söyler, emeklilerin domatesi, patlıcanı, soğanı, patatesi birer ikişer alabildiğini, güçlerinin ancak buna yettiğini ve maaşların ay sonuna kalmadığını ifade etti.

​FATURALAR MAAŞIN YARISINI GÖTÜRÜYOR

​Emeklilerin kiraların maaşlarına denk geldiğini, alışverişin nafile olduğunu ve tüp, elektrik ile suyun maaşlarının yarısına yakınını tuttuğunu dile getirdiğini belirten Söyler, vatandaşların çocuklarından üzülerek destek istediklerini söyledi. Vatandaşların, "Devletimizin bize destek olmasını istiyoruz, kusura bakmayın hepiniz siyaset yapıyorsunuz ama meclise sesinizi çıkarmıyorsunuz" dediğini aktaran Söyler, oy isterken yalan vaatlerde bulunan vekilleri de kınadıklarını belirtti.

​BÜYÜK TÜRK MİLLETİYİZ

​Vatandaşların, "Biz bu ülkenin emeklisiyiz insanlarıyız, simit 15-20 lira, çay en düşük 30 lira, biz nereye gidelim malzemeleri tek tek alırken?" dediklerini ifade eden Söyler, tatile gelen yabancı turistlere de durumun sorulmasını istediklerini aktardı. Sözün cevap sayın meclis vekillerinde olduğunu belirten Söyler, "Biz dinlerken ezildik inanın, durum hal bu. Büyük Türk milletiyiz, biz büyük ülkenin insanları emeklileriyiz diyorlar" diyerek halkın yanında ve sesi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.