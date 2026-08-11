Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos 2026

Çarşamba günü Antalya genelinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Bakım, yatırım ve deplase çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle, Alanya başta olmak üzere toplam 8 ilçede belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

Yayımlanan listeye göre, Alanya'nın batı ve doğu mahallelerinde farklı saat dilimlerinde kesintiler uygulanacak. Avsallar, Türkler ve İncekum mahalleleri ile buralara bağlı sokaklarda gece 00:30 ile sabah 06:00 saatleri arasında yatırım çalışması sebebiyle elektrik kesilecek. Şıhlar, Çamlıca, Tosmur ve Toslak mahallelerinde ise sabah 09:00'da başlayacak kesintiler saat 16:00'ya kadar devam edecek.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK DİĞER İLÇELER

Çalışmalar sadece Alanya ile sınırlı kalmayacak. Kepez ilçesinde Aktoprak, Duacı, Göçerler, Kızıllı ve Varsak Karşıyaka mahallelerinde gün boyu altyapı işlemleri yürütülecek. Döşemealtı'na bağlı Bademağacı ve Dağbeli bölgeleri ile Burdur'un Bucak ilçesine sınır olan Karaot köyü mevkilerinde de 09:00 ile 16:00 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak. Ayrıca Yeşilbayır, Erenköy ve Esentepe mahallelerindeki bazı sokaklar da yatırım programı kapsamında kesinti listesinde yer alıyor.

VATANDAŞLAR HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Planlı kesintiler özellikle yaz aylarında soğutma sistemlerinin devre dışı kalması anlamına geldiği için vatandaşların hazırlıklı olması gerekiyor. Uzmanlar, kesinti saatlerinden önce hassas elektronik cihazların fişten çekilmesini ve gıda güvenliği için buzdolabı kapaklarının gereksiz yere açılmamasını tavsiye ediyor. Ayrıca, kesinti programının iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapıldığı belirtilirken, çalışmaların erken bitmesi durumunda hatlara belirtilen saatten önce enerji verilebileceği hatırlatılıyor.

Turizm sezonunun yoğun geçtiği ağustos ayında yapılan bu altyapı yatırımları, Alanya ve çevre ilçelerde artan enerji talebini güvenli şekilde karşılamak adına yakından takip ediliyor. Bölgedeki işletmelerin ve vatandaşların olası mağduriyetleri önlemek adına jeneratör sistemlerini hazır bulundurmaları büyük önem taşıyor.