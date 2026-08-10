​DÜNYACA ÜNLÜ PLAJLAR PLASTİK ATIK TEHDİDİ ALTINDA

Antalya kıyılarında yaşanan kirliliğin vahim boyutlara ulaştığını belirten Coşar, Konyaaltı sahilinden başlayarak Sarısu, Çamyuva, Alacasu, Phaselis, Tekirova, Çıralı ve Alanya Sahili’ne kadar uzanan geniş bir kıyı şeridinde denizlerin plastik atıklarla kaplandığına dikkat çekti. Vatandaşların ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin berrak denize ulaşamadıklarını söyleyerek yoğun şikâyette bulunduklarını ifade eden Coşar, kirliliğin nedenine ilişkin kamuoyuna resmi bir açıklamanın henüz yapılmamış olmasını eleştirdi.

​GREENPEACE BULGULARI VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ ŞÜPHESİ

Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace’in bölgede yüksek düzeyde mikroplastik tespit ettiğini bildiren bulgularını hatırlatan Aliye Coşar, Antalya kıyılarında bu yıl sıklıkla rastlanan atık kirliliğinin geri dönüşüm tesisleri ile bağlantılı olup olmadığının netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Bakan Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şu soruları yöneltti:

​Denizlerimizde yaşanan bu kirliliğin neden kaynaklandığına dair bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nedir?

​Antalya kıyılarında bu yıl sık görülen mikroplastik atık kirliliğinin geri dönüşüm tesisleri ile bir bağlantısı var mıdır?

​Greenpeace'in yüksek düzeyde mikroplastik tespit ettiği yönündeki bulgular üzerine Bakanlığınız tarafından bölgede bağımsız bir inceleme başlatıldı mı? Başlatıldıysa ilk sonuçlar nelerdir?

​Kamu sağlığı açısından mikroplastik kirliliğinin içme suyu, tarım alanları ve gıda zinciri üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığın yürüttüğü bilimsel bir izleme programı var mıdır?

​Coşar, Antalya denizlerinin, kamu sağlığının ve canlı yaşamının korunması için acil önlem alınması adına konunun takipçisi olmayı sürdüreceklerini belirtti.