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Strum Graz - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin ayrıntıların tedavi ve ameliyat sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Ameliyatın ardından Deniz Seki’nin bir süre yatak istirahati yapmasının planlandığı, iyileşme döneminde hareketlerinin de kısıtlanacağı belirtildi.

Doktorların değerlendirmesinin ardından ünlü şarkıcının ameliyata alınmasına karar verildi. Seki’nin tedavi sürecinin ameliyat sonrasında da yakından takip edileceği bildirildi.

Yapılan kontroller sonucunda Deniz Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme bulunduğu belirlendi.

Hastanede doktorlar tarafından muayene edilen Seki’ye ayrıntılı tetkikler yapıldı.

Kazanın ardından Seki’nin çalışma arkadaşı Cemal Günbaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın gece saat 03.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre Deniz Seki, ayakları ıslakken balkona çıkmak istediği sırada kaygan zeminde dengesini kaybederek düştü.

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