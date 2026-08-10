HOCALAR Mahalle Muhtarı Saadet Arıcan, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’ın yeni yaşını yayımladığı mesajla kutladı. Arıcan, Koçak’ın Alanya genelinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Hocalar Mahallesi’nin talep ve sorunlarına gösterdiği yakın ilgiye dikkat çekti.

Başkan Yardımcısı Koçak’ın belediye hizmetlerinin sahaya yansıtılması noktasındaki çalışmalarından övgüyle söz eden Arıcan, yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

“ALANYA’MIZA DEĞER KATIYOR”

Muhtar Saadet Arıcan, kutlama mesajında Koçak’ın çözüm odaklı yaklaşımını, çalışkanlığını ve üretkenliğini vurguladı.

Arıcan, “Çözüm odaklı yaklaşımı, çalışkanlığı, üretkenliği ve sahada gösterdiği özveriyle Alanya’mıza değer katan Sayın Başkanımıza yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

HOCALAR MAHALLESİ ADINA TEŞEKKÜR

Koçak’ın Hocalar Mahallesi’nin ihtiyaç ve taleplerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Arıcan, mahallede karşılaşılan sorunların çözüm sürecinde verilen desteğin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Yerel yönetim ile mahalle muhtarlıkları arasındaki iletişim ve koordinasyonun hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ulaştırılması açısından önem taşıdığına işaret eden Arıcan, Koçak’a yakın ilgisi ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.

“NİCE SAĞLIKLI VE ÜRETKEN YILLARA”

Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’ın yeni yaşının güzellikler getirmesini temenni eden Muhtar Arıcan, mesajını, “İyi ki doğdunuz Başkanım, nice sağlıklı, başarılı ve üretken yıllara” sözleriyle tamamladı.

Arıcan’ın mesajı, hem doğum günü kutlaması hem de Hocalar Mahallesi’ne yönelik çalışmalara teşekkür niteliği taşıdı.