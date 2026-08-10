Kaza, Antalya-Alanya D400 kara yolunun Kadıoğlu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 15 RA 060 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle diğer araçların da kazaya karışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

4 OTOMOBİL VE MİNİBÜS KAZAYA KARIŞTI

Kazada toplam 4 otomobil ile bir minibüs hasar görürken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerine ulaşırken, kazaya karışan araçlardaki yaralılar kendi imkanlarıyla araçlardan çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar da sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara yardımcı olmaya çalıştı.

YARALILAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kazanın ardından büyük korku yaşayan yaralılardan bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

İlk müdahalelerinin ardından 6 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

D400’DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Zincirleme kaza, Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımın önemli güzergahlarından D400 kara yolunda trafiği de olumsuz etkiledi. Kaza nedeniyle yolun Serik-Antalya istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

Trafiğin durmasıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri alırken, trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirdi.

ARAÇLAR KALDIRILDI, YOL YENİDEN AÇILDI

Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından D400 kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Ulaşımın normale dönmesiyle bölgede oluşan araç yoğunluğu da kademeli olarak azaldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.