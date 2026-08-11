Alanya Belediyesi idari yapılanmasını güçlendirmek amacıyla kadrosunda yenilenmeye gitti. Kurum kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, belediye bünyesinde hizmet veren altı müdürlüğün yönetimine yeni isimler atanırken, iki personel de farklı birimlerin emrine verildi. Toplam sekiz kişiyi kapsayan bu karar, belediye birimlerindeki görev dağılımını yeniden şekillendirdi.

ALTI MÜDÜRLÜKTE YENİ DÖNEM

Yapılan son düzenlemelerle birlikte belediyenin kritik hizmet noktalarında yönetim kademesi değişti. Okan Kaloğlu İşletme ve İştirakler Müdürü olarak atanırken, Nazmi Uyar Dış İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlendi. Sahadaki en aktif birimlerden olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü koltuğuna ise Cihan Kasapoğlu vekaleten getirildi.

Temel hizmet ve planlama alanlarında da benzer adımlar atıldı. Adem Demir Afet İşleri Müdürü, Mustafa Yeni ise Temizlik İşleri Müdürü olarak görevlendirildi. Kurumun gelecek planlamalarında kilit rol oynayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü görevine de Bilal Nurgül'ün atandığı açıklandı.

İDARİ YENİDEN YAPILANMANIN HEDEFİ NE?

Yerel yönetimlerde belirli dönemlerde gerçekleştirilen bu tür kadro revizyonları, genellikle hizmet kalitesini artırmak ve kurum içi verimliliği maksimize etmek amacıyla hayata geçiriliyor. Yeni stratejik hedeflere uyum sağlama ve birimler arası koordinasyonu hızlandırma amacı taşıyan bu adımların, ilçedeki proje süreçlerine ve kamu hizmetlerine doğrudan yansıması bekleniyor.

Atama kararları sadece müdürlük makamlarıyla sınırlı kalmadı. Doğrudan müdür olarak atanmayan iki isim, yürütülen çalışmalar kapsamında farklı birimlerin emrine kaydırıldı. Bu doğrultuda Mehmet Ali Sivri Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü emrinde görevlendirilirken, Gökhan Onaç ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosuna dahil edildi.