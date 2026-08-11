İngiliz turizm devi TUI bünyesinde hizmet veren Marella Cruises firmasına ait Marella Discovery adlı yolcu gemisi, 11 Ağustos sabahı Alanya limanına yanaştı. Marmaris'ten yola çıkan 264 metre uzunluğundaki Malta bayraklı dev kruvaziyer, yüzlerce turisti kente getirdi.

Gemi yolcuları, sabahın erken saatlerinde limandan ayrılarak Alanya Kalesi, Kızıl Kule, tarihi Tersane ve Kleopatra Plajı gibi ilçenin sembolik mekanlarını ziyaret etti. Yerel kaynakların aktardığına göre, günübirlik turlarla kenti gezen turistler yerel esnafa ve ilçe ekonomisine önemli ölçüde hareketlilik kazandırdı.

ALANYA'YA DÖRDÜNCÜ ZİYARET

'Ancient Icons' (Antik Simgeler) isimli 7 gecelik tur programı kapsamında sefer yapan geminin rotasında Güney Kıbrıs'tan Limasol, Yunanistan'dan Rodos ve Girit ile Muğla'dan Bodrum da bulunuyor. Kayıtlara göre, dev gemi bu sezon Alanya'yı ilk kez ziyaret etmiyor. Marella Discovery; daha önce 21 Nisan, 2 Haziran ve 23 Haziran tarihlerinde de ilçeye demir atmıştı. Bu son seferle birlikte gemi, yıl içindeki dördüncü Alanya ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

KRUVAZİYER ROTASININ ALANYA İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Alanya'nın Doğu Akdeniz kruvaziyer rotalarında düzenli bir durak noktası haline gelmesi, deniz turizmindeki pazar payını güçlendiriyor. Özellikle TUI gibi küresel turizm şirketlerinin Alanya'yı uluslararası turlara dahil etmesi, ilçenin tarihi mirasının tanıtılmasına doğrudan zemin hazırlıyor. Gemilerin düzenli ziyaretlerinin, sezon boyunca ilçe ekonomisine yönelik olumlu yansımalarının yakından takip edildiği bildirildi.