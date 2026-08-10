ALANYA Belediyesi’nde idari yapılanma kapsamında yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Belediye bünyesindeki çeşitli birimlerde yapılan değişikliklerle müdürlük görevlerini üstlenecek isimler belli oldu.

Yeni görevlendirmeler kapsamında Okan Kaloğlu, İşletme ve İştirakler Müdürü olarak görevlendirildi. Nazmi Uyar, Dış İlişkiler Müdürü olurken, Cihan Kasapoğlu ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevine vekaleten getirildi.

AFET VE TEMİZLİK İŞLERİNDE YENİ GÖREVLENDİRME

Belediyenin önemli hizmet birimlerinden Afet İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde de görevlendirmeye gidildi.

Buna göre Adem Demir, Afet İşleri Müdürü, Mustafa Yeni ise Temizlik İşleri Müdürü olarak görevlendirildi.

Strateji Geliştirme Müdürlüğünde de değişiklik yapıldı. Bilal Nurgül, Strateji Geliştirme Müdürü olarak görevlendirilen isim oldu.

İKİ İSİM MÜDÜRLÜK EMRİNE VERİLDİ

Yeni düzenlemeler yalnızca müdürlük görevleriyle sınırlı kalmadı. Belediye bünyesinde görev yapan iki isim için de yeni görevlendirme gerçekleştirildi.

Buna göre Mehmet Ali Sivri, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü emrine, Gökhan Onaç ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrine görevlendirildi.

ALANYA BELEDİYESİ’NDE YENİ GÖREV DAĞILIMI

Yapılan düzenlemelerin ardından yeni görev dağılımı şöyle oluştu:

Okan Kaloğlu: İşletme ve İştirakler Müdürü

İşletme ve İştirakler Müdürü Nazmi Uyar: Dış İlişkiler Müdürü

Dış İlişkiler Müdürü Cihan Kasapoğlu: Park ve Bahçeler Müdürü (vekaleten)

Park ve Bahçeler Müdürü (vekaleten) Adem Demir: Afet İşleri Müdürü

Afet İşleri Müdürü Mustafa Yeni: Temizlik İşleri Müdürü

Temizlik İşleri Müdürü Bilal Nurgül: Strateji Geliştirme Müdürü

Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Ali Sivri: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü emrine

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü emrine Gökhan Onaç: Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrine

Yeni görevlendirmelerle birlikte Alanya Belediyesi’nin söz konusu birimlerindeki görev dağılımı yeniden şekillendi.