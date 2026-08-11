Hindistan'da son dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan'ı hedef alan boykot kampanyaları turizm sektörüne yansımaya başladı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yükselen boykot çağrılarının ardından Hintli turistler Türkiye'ye yönelik seyahat rezervasyonlarını iptal etme kararı alıyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgeleri, her yıl yaklaşık 250 bin Hintli turiste ev sahipliği yapıyor. Yaşanan bu son gelişme, uluslararası seyahat hareketliliğinde ani değişimlere yol açıyor.

PAKİSTAN SOKAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN AFİŞLER

Boykot çağrılarıyla eş zamanlı olarak Pakistan cephesinde de farklı bir gelişme yaşandı. Ülke sokaklarına asılan yeni afişlerde, uluslararası liderler bir araya getirildi. Söz konusu görsellerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yer aldı. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in de liderlerin bulunduğu bu kareye dahil edilmesi dikkat çekti.

BOYKOTUN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİSİ NE OLACAK?

Yılda ortalama 250 bin ziyaretçi sayısına ulaşan Hindistan pazarı, özellikle yüksek bütçeli destinasyon düğünleri ve geniş katılımlı kültür turları açısından Türkiye için stratejik bir önem taşıyor. Sektör verilerine göre, iptallerin uzun vadeye yayılması durumunda turizm gelirlerinde dalgalanmalar yaşanması muhtemel görünüyor. Uluslararası ilişkilerdeki bu gerilimin, önümüzdeki turizm sezonu istatistiklerine nasıl yansıyacağı yakından izleniyor.