Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin geçmiş dönem prim borçlarını hafifletmek amacıyla yeni bir yapılandırma paketi devreye aldı. Kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesini içeren geniş kapsamlı düzenleme ile MTV, vergi, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi yükümlülüklerin yanı sıra SGK prim borçları da ödeme kolaylığı kapsamına dahil edildi.

Kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan duyuruya göre, işletmeler Haziran 2026 ve öncesine ait vadesi geçmiş prim borçları için yapılandırma talebinde bulunabilecek.

10 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT MUAFİYETİ

Açıklanan paketin detaylarında, işverenleri finansal olarak rahatlatacak önemli maddeler yer alıyor. Başvuruda bulunan mükellefler, borçlarını yıllık yüzde 29 tecil faizi oranıyla 72 aya kadar vadelendirme imkanına sahip olacak. Ayrıca işletmelere 10 milyon TL'ye kadar olan borçlar için teminat muafiyeti sağlanırken, mevcut tecilli borçlar için de daha uzun vade seçenekleri sunulacak.

Söz konusu avantajlı koşullardan yararlanmak isteyen işletmelerin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

İŞLETMELER İÇİN BU DÜZENLEME NE ANLAMA GELİYOR?

Mevcut ekonomik koşullarda ticari kredi faizlerinin yüksek seyrettiği bir dönemde, yıllık yüzde 29 tecil faizi ile sağlanan 72 aylık vade imkanı, KOBİ'ler ve büyük işletmeler için kritik bir nakit akışı desteği sunuyor. Özellikle teminat gösterme zorunluluğunun 10 milyon TL sınırına çekilmesi, banka limitleri dolu olan veya gayrimenkul ipoteği veremeyen şirketlerin de yapılandırma sürecine dahil olmasının önünü açıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürece ilişkin değerlendirmesinde, SGK borcu bulunan işletmelerin ve belediyelerin bu düzenlemeyi önemli bir fırsat olarak görmesi gerektiğini belirterek, yetkililere hızlı adım atma tavsiyesinde bulundu.