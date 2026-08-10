Alanya’da yapımı tamamlanmasına rağmen henüz trafiğe açılmayan Mahmutlar Çevre Yolu, bu kez farklı görüntülerle gündeme geldi. Genç bir çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için kutlamayı kapalı yol üzerinde gerçekleştirdi.

YOLU BALONLARLA SÜSLEDİLER

Kutlama için yolun bir bölümüne balonlar yerleştirildi. Çiftin bulunduğu noktaya süslenen araçlar da geldi.

Ardından yakılan meşalelerden mavi renkli duman yükseldi. Böylece çift, dünyaya gelecek bebeklerinin erkek olduğunu öğrendi.

MAVİ DUMAN YOLU KAPLADI

Kutlama sırasında kullanılan meşalelerin oluşturduğu yoğun duman, çevre yolunun bir bölümünü kısa süreliğine kapladı. Görüntülerde araçların ve kutlamaya katılanların mavi dumanın arasında kaldığı görüldü.

O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

YOL HENÜZ TRAFİĞE AÇILMADI

Kutlamanın yapıldığı Mahmutlar Çevre Yolu'nun henüz trafiğe açılmamış olması, çiftin burayı tercih etmesinde etkili oldu. Haberde herhangi bir trafik kazası, yaralanma veya güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin bilgi yer almadı.