10 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
10 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Çekilişin ardından kazandıran 6 numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar numaraları da açıklandı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR
10 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle sıralandı:
8 - 23 - 32 - 41 - 48 - 89
JOKER VE SÜPERSTAR SONUÇLARI
Çekilişte Joker numarası 34 olarak belirlenirken, SüperStar numarası ise 77 oldu.
10 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Kazandıran numaralar: 8 - 23 - 32 - 41 - 48 - 89
Joker: 34
SüperStar: 77
Kaynak: Haber Merkezi