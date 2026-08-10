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10 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı

10 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Çekilişin ardından kazandıran 6 numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar numaraları da açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

10 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle sıralandı:

8 - 23 - 32 - 41 - 48 - 89

JOKER VE SÜPERSTAR SONUÇLARI

Çekilişte Joker numarası 34 olarak belirlenirken, SüperStar numarası ise 77 oldu.

10 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Kazandıran numaralar: 8 - 23 - 32 - 41 - 48 - 89

Joker: 34

SüperStar: 77

Kaynak: Haber Merkezi