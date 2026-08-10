10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları için gözler çekilişte

10 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu takipçilerinin gündeminde. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar ile ikramiye dağılımı resmi kanallardan ilan edilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pazartesi akşamı yapılacak çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto kazanan numaraları belli olacak. Kupon sahipleri sonuçların ilan edilmesiyle birlikte bilet ve kupon sorgulama işlemlerini Milli Piyango'nun resmi kanalları üzerinden yapabilecek.

Çekiliş sonuçlarının yanı sıra ikramiye kategorileri ve kazanan kişi sayıları da sonuç tablosuyla duyurulacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 sayı seçilerek bir kolon oluşturuluyor. Çekilişte kürede bulunan 90 sayı arasından önce 6 numara, ardından Joker numarası belirleniyor.

Oyuncular, çekilen numaralardan 6, 5+1 Joker, 5, 4, 3 veya 2 sayıyı doğru tahmin etmeleri halinde ilgili ikramiye kategorisinden kazanç elde edebiliyor.

JOKER NUMARASI NASIL BELİRLENİYOR?

Çekilişte 6 ana numaranın belirlenmesinin ardından bir numara daha çekiliyor ve bu sayı Joker olarak açıklanıyor. Çekilen numaralar aynı çekiliş sırasında yeniden küreye dahil edilmiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

NASIL KUPON OLUŞTURULUR?

Çılgın Sayısal Loto kuponu Milli Piyango Online üzerinden veya Milli Piyango mobil uygulamasından oluşturulabiliyor. Oyunu fiziki olarak oynamak isteyenler ise Milli Piyango satış bayilerinden kupon yatırabiliyor.

10 Ağustos 2026 Pazartesi çekilişinin kazanan numaraları ve ikramiye dağılımı, çekiliş tamamlanıp resmi sonuçlar ilan edildikten sonra kesinleşecek.