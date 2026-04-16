Dee gabbe deli dünya de. Hindi ende tekniloci naadar gelişdi bilader be. Televzoon, iradiyo, enterned, ne varısa bi cep tilefonu mekinesinde billendi. Dee esgiden Mamıtseydili İrametli Hamdullah Emin Paşa cavır memlekedlerinde iradiyoyu gördüğünde endeeni gelip Alanya'da annadınsıra millet gülerimiş. Hamdullah Emin Paşa, gülenlere "Bi gün gelicek, bi kutunun içinden bi adam İstanbul'dan gonuşucak, siz burdan dinlacagsınız" dediinde "Ende herif delirdi" derlerimiş. Hindi öle mi? Bi zamanlar teligraf en moderin haballaşma aletidi, hindi teligrafın babıcı dama atıldı. Teligraf deyinsire hölle bişey aklıma geldi. Bi annadıvereen de dinlan. Dee esgiden İramedli Uzun Amat Emmi'nin bi agrabası garayolulan Adana'ya gedmek uçun yola çıgmış. Anamır'a vardığında parası bitivermiş. Alanya'dan para isdeceg emme lekin parası az galmış, parası hölle gısa bi teligrafa yetiyormuş. O zaman da teligrafa harf başına para alıllardı. Anamır'da da Agah deyi bi herifin evinde musafir galıyormuş. Teligrafa hölle yazmış:

"Anamır Agah, metelig muhlis, selam!"

Benden bönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala...