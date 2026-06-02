ABD merkezli Axios haber sitesinin üst düzey Amerikan yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinde yüksek tansiyon yaşandığı öne sürüldü. Trump'ın, Lübnan'daki orantısız güç kullanımı nedeniyle Netanyahu'ya sert tepki gösterdiği iddia edildi.

Haberde aktarılan detaylara göre Trump, İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdığını ancak ordunun Lübnan'daki hamlelerinin İran ile yürütülen ateşkes sürecini zorlaştırdığını belirtti. Görüşme sırasında sinirlenen Trump'ın, Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin" ifadelerini kullandığı basına yansıdı.

HAPİS VE YOLSUZLUK DAVASI HATIRLATMASI

Görüşmenin sızdırılan kısımlarında Trump'ın, Netanyahu'nun devam eden yolsuzluk davalarına ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un af çağrılarına değindiği aktarıldı. Trump'ın, "Ben olmasaydım hapiste olurdun. Herkes senden ve bu yüzden İsrail'den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?" diyerek çıkıştığı, Netanyahu'nun ise "Tamam, tamam, her şeyin yolunda olduğundan emin olun" yanıtını verdiği ifade edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi iddialara ilişkin sessizliğini koruyor.

LİDERLERİN KAMUOYU AÇIKLAMALARI NEDEN ÇELİŞİYOR?

Kapalı kapılar ardında yaşanan bu gerginliğin ardından iki liderin kamuoyuna yaptığı açıklamalar arasındaki zıtlık diplomasi kulislerinde dikkat çekiyor. Trump görüşmeyi çok verimli olarak nitelendirip Hizbullah ile temas kurulduğunu ve Beyrut'a asker gönderilmeyeceğini duyurmuştu. Ancak Netanyahu, bu diplomatik mesajların aksine, saldırıların durmayacağını ve İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarına planlandığı gibi devam edeceğini açıkladı.