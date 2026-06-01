Aydın-Denizli Otoyolu'nda meydana gelen ve Antalya Alanya’yı yasa boğan otobüs faciasıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu 8 kişi yaşamını yitirirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

İlk incelemelerde kazaya ilişkin farklı ihtimaller değerlendirilirken, otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün'ün direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği öne sürüldü. Bu iddianın resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadığı, adli ve teknik incelemelerin devam ettiği bildirildi.

YOLCULARIN İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Kazada yaralanan bazı yolcuların ifadelerine göre, sürücü olaydan yaklaşık 20 dakika önce araçta bir arıza olabileceği şüphesiyle otobüsü emniyet şeridine çekti. Kontrollerin ardından yolculuğa devam edildiği öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten ekiplerin, yolcuların beyanlarıyla birlikte araçtaki teknik kayıtları ve sürücünün sağlık geçmişini de incelemeye aldığı belirtildi.

9 AYLIK BEBEĞİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Faciada ortaya çıkan ayrıntılar ise acıyı daha da büyüttü. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen'in, yangın sırasında önce eşini kurtarmayı başardığı, ardından 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen ile birlikte araçtan çıkmaya çalışırken yoğunluk nedeniyle dışarı çıkamadığı öğrenildi. Anne ve bebeğin babasının son ana kadar evladını korumaya çalıştığı belirtildi.

DNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazada hayatını kaybeden bazı kişilerin kimlik tespiti için DNA incelemeleri devam ediyor. Yaralıların tedavileri çevredeki hastanelerde sürerken, kazanın kesin nedeninin hazırlanacak uzman raporlarıyla netleşmesi bekleniyor.

Yetkililer, kalp krizi iddiası dahil tüm ihtimallerin değerlendirilmeye devam ettiğini açıkladı. Şu ana kadar kazanın nedenine ilişkin resmi bir sonuç paylaşılmadı.