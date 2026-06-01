Alanya'dan gelen acı haber eğitim camiasını yasa boğdu. Alanya Şehit Alpay Aras Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Umut Uysal, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Uysal, tedavi gördüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç öğrencinin vefatı ailesi, okul arkadaşları ve öğretmenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

EĞİTİM CAMİASINDAN TAZİYE MESAJI

Acı haberin ardından Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz bir taziye mesajı yayımladı. Yılmaz mesajında, "Öğrencimiz Umut Uysal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

OKULDA ÜZÜNTÜ HAKİM

Umut Uysal'ın vefatı, eğitim gördüğü Alanya Şehit Alpay Aras Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda da üzüntüyle karşılandı. Öğrencinin kaybı nedeniyle okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler taziyelerini iletti.