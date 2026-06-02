CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına göre, partiyi olağanüstü kurultaya götürecek imza toplama süreci Türkiye genelinde hızla ilerliyor. Eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın TBMM'deki cenaze töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, kurultay için asgari gereksinim olan 550 imza barajının aşıldığını bildirdi. Özel'in yakın çevresinden aktarılan güncel bilgilere göre, sürecin henüz ilk gününde 600 delege imzasına ulaşıldı ve bu sayının kısa süre içinde 800'ü bulması öngörülüyor.

Parti içi muhalefetin kurultay talebi, parlamento grubunda da geniş yankı buldu. Toplam 138 sandalyeli CHP Meclis grubunun 111 üyesi, ortak bir bildiri yayımlayarak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. İmzacı vekiller, partinin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapmaması durumunda yasal olarak seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı. Bu yasal takvime dikkat çeken milletvekilleri, parti yönetiminin mahkeme kararlarıyla değil delegelerin iradesiyle belirlenmesi gerektiğini savunarak kurultayın 12 Temmuz 2026

Pazar günü toplanmasını talep etti.

DELEGELERE MASAK VE SGK İNCELEMESİ

Siyasi cephede kurultay hazırlıkları sürerken, yargı tarafında da soruşturma süreçleri devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 38. Olağan Kurultay sürecinde delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Başsavcılık; kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporlarını, banka hesap hareketlerini ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan resmi yazıyla talep etti.

MECLİS GRUBU BUGÜN TOPLANIYOR

TBMM yönetimi, Özgür Özel'in grup toplantısı için yaptığı başvuruyu usule uygun bularak saat 13.30 olarak çalışma programına ekledi. Toplantının planlandığı gibi yapılacağını aktaran Özel, Bülent Kuşoğlu'nun sürece dair yaptığı 'devlet aklı' değerlendirmesini ise sert bir dille eleştirdi. Özel, bu ifadeleri tarihi bir talihsizlik olarak nitelendirerek parlamento çatısı altında derin devlet atıflarının yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

25 TEMMUZ 2026 KRİTERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Siyasi Partiler Kanunu uyarınca siyasi partilerin büyük kongrelerini yasal süreler içinde yapmaları zorunlu tutuluyor. CHP'li 111 milletvekilinin ortak açıklamasında vurgulanan 25 Temmuz 2026 tarihi, partinin olası bir genel seçime katılabilmesi için aşılması gereken son yasal virajı temsil ediyor. Kamu hukukçularının değerlendirmelerine göre, mevcut mahkeme tedbirleri yeni bir kurultay yapılmasına engel teşkil etmiyor; aksine yasal risklerin ortadan kalkması için sürecin hızlandırılması tavsiye ediliyor.

Öte yandan hayatını kaybeden 20. dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın cenazesi, Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Gülnar'a uğurlandı. Arıcı'nın naaşı, bugün Gülnar Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.